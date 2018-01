Singen/Konstanz Wie ein Konstanzer Fußballfan mit Behinderung trotz fehlender Hilfe durch die Bahn nach Stuttgart kam

Barrierefreiheit scheint bei der Bahn nicht groß geschrieben zu werden. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man die Geschichte von Fußballfan Adrian aus Konstanz hört, der mit dem Zug nach Stuttgart wollte. Nur dank der Hilfe eines jungen Gottmadingers konnte der Rollstuhlfahrer sich seinen Traum erfüllen.

Auf dem Singener Bahnhof herrscht weiter Chaos, weil der schon monatelang vorgesehene Austausch der ausgebauten Aufzüge immer noch aussteht. Der an den Rollstuhl gefesselte 27-jährige behinderte Adrian Cagalj aus Konstanz hat trotz Bahn-Bürden auch dank des SÜDKURIER, der für den Umstieg auf dem Singener Bahnhof Hilfe organisierte, einen unvergesslichen Tag erlebt.

"Auf eine solche Gelegenheit hat Adrian über zwei Jahre gewartet"

Als eingefleischter Fußballfan des VfB Stuttgart verfolgte er zusammen mit Bruder Stephan das Heimspiel im Gottlieb-Daimler-Stadion gegen Hertha BSC. "Auf eine solche Gelegenheit hat Adrian über zwei Jahre gewartet", sagt Mutter Daniela Jarde. Sie rief sehr verzweifelt in der Singener SÜDKURIER-Redaktion an und bezog sich auf einen Zeitungsartikel über das Dilemma auf dem Singener Bahnhof. Darin aufgeführt war auch eine von der Bahn angegebene Service-Nummer. Die sollte gewählt werden, um Hilfe zu erhalten, wenn gehbehinderte oder an den Rollstuhl gefesselte Menschen bei Bahnhof-Umstiegen nicht mehr weiterkommen, weil Aufzüge nicht laufen. "Die Dame am Telefon hat mir unwirsch gesagt, die Bahn könne nicht helfen. Dann hat sie einfach aufgelegt", berichtet Daniela Jarde.

Auch der Gottmadinger Betram Wüstner kann über solche Ärgernisse berichten. "Ich habe dreimal vergeblich angerufen, damit mein behinderter Sohn Unterstützung auf der Fahrt nach Basel bei den Umstiegen bekommt", schildert Wüstner, der schon lange anprangert, dass in Singen die Aufzüge seit Monaten nicht zur Verfügung stehen und auf dem Gottmadinger Bahnhof immer wieder ausfallen. Die Bahn-Mitarbeiter seien offenbar völlig ortsunkundig und hilflos überfordert gewesen, so Wüstner. "Ein Mitarbeiter auf dem Singener Bahnhof sagte mir, dass sie gar keine Hilfe leisten dürften, weil dies versicherungstechnisch zu großen Problemen führen könne, wie bei einem Kollegen, der bei einer Hilfeleistung verletzt worden sei", erklärt er.

Der 18-jährige Gottmadinger Patrick Mehlich sagte spontan zu, Hand anzulegen, damit Adrian das Fußballspiel besuchen kann. Der eingefleischte VfB-Stuttgart-Fan versäumt kaum ein Heimspiel seines Lieblingsvereins. Als der Seehas-Zug aus Konstanz in Singen ankam und Stephan Cagalj mit Bruder Adrian ausstieg, war Patricks Mehlichs Unterstützung gefragt. Gemeinsam gelang es, rechtzeitig mit Adrian im Rollstuhl auf das Bahngleis 4 zu gelangen, wo der Zug nach Stuttgart bereitstand.

Bahn bezieht keine Stellung

"Wir reisten zusammen und haben uns gleich prima verstanden. Auch für die Rückfahrt verabredeten wir uns", berichtet Patrick Mehlich. Für ihn sei es selbstverständlich, zu helfen, sagt der Schüler des Sozialen Gymnasiums in Hegne. "In Stuttgart haben wir viele Menschen getroffen, die sich anboten, zu helfen. Ich glaube, dass gerade unter den jüngeren Leuten große Zivilcourage herrscht", betont er. "Patrick hat uns toll unterstützt. Das hat mein Bruder auch gespürt. Das Spiel war für ihn ein besonderes Erlebnis", sagt der 22-jährige Stephan Cagalj, der Erziehungswissenschaften studiert. Große Freude herrschte nach dem Sieg des VfB Stuttgart. Verloren hat nicht nur Gegner Hertha BSC, sondern ihr Trikotsponsor – die Deutsche Bahn. Sie bezog zu den Vorfällen bisher keine Stellung.