von Elmar Veeser

Das nasskalte und stürmische Wetter führte wohl dazu – wie Gerd Springe, der Vorstandsvorsitzende des Vereins Singen aktiv Standortmarketing, vermutete, dass nicht alle der angemeldeten Gäste den Weg zur Villa Consult in der Erzberger Straße fanden, als über das Thema „Geschäftsgeheimnisse – ein essentieller Bestandteil der Wirtschaft“ referiert wurde, wobei es konkret um das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) ging, das im April 2019 in Kraft trat.

Wichtiges Instrument zum Schutz von geistigem Eigentum

Den juristischen Part erläuterte Rechtsanwalt Thomas Daum von der Kanzlei Schrade & Partner, und mit Hinweisen und Tipps, wie die Umsetzung des neuen Gesetzes in der Praxis aussehen kann, wartete Luigi de Gaudenzi auf. Mit diesem neuen Gesetz stehe nun, darin waren sich die beiden Referenten einig, insbesondere den mittelständischen Betrieben ein wichtiges Instrument zum Schutz von geistigem Eigentum zur Verfügung. Allerdings seien die Voraussetzungen für den Geheimnisschutz nun strenger und erforderten spezifische Maßnahmen von den Unternehmen.

Schützenswerte immaterielle Werte

Wie dann zu erfahren war, gehören zu diesen schützenswerten immateriellen Werte, die man durch eigenständige Entdeckung oder Schaffung selbst erlangt haben muss, unter anderem Patente, Marken, Herstellungsprozesse beziehungsweise spezifisches Knowhow, Lizenzen und Geschäftsgeheimnisse. Erstaunlich ist die breite Auslegung des Begriffs Geschäftsgeheimnis, denn unter das GeschGehG fallen auch Geschäftsmethoden, Marktanalysen, Preisinfos, Formeln und Rezepte, Marketingdaten und Computerdatenbanken. Allerdings liege trotz der breiten Auslegung mit dem neuen Gesetz nur dann ein Geschäftsgeheimnis vor, so Luigi de Gaudenzi, wenn es einen tatsächlichen kommerziellen Wert für das Unternehmen darstelle, also pekuniär zu bewerten sei.

Bewertung mitunter ein Problem

Wie aber soll zum Beispiel eine neue Erfindung oder ein neuer Herstellungsprozess bewertet werden? Nur anhand der bis zum Bewertungszeitpunkt entstandenen Kosten oder sollten auch potentielle Gewinnerwartungen eingepreist werden? Wie sollen Geschäftsmethoden oder Datenbanken finanziell gewichtet werden? Das sei nicht einfach, wie den Worten der Referenten zu entnehmen war – und damit blieben den Unternehmen auch gewisse Spielräume. Voraussetzung für ein Geschäftsgeheimnis sei zudem, so die Referenten, dass der Arbeitgeber angemessene Maßnahmen zu deren Schutz beziehungsweise Geheimhaltung treffen müsse – wie etwa Zugangsbeschränkungen, entsprechende interne Richtlinien und vertragliche Geheimnisschutzregelungen.

Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren

Allerdings, so Rechtsanwalt Thomas Daum, sei das, was unter den angemessene Maßnahmen zum Schutz dieser immateriellen Werte zu verstehen sei, noch offen und ein sehr dehnbarer Begriff, etwa in Bezug auf Bedeutung, Komplexität, Wert, Größe und Kosten der Maßnahmen. Im Zweifel solle das Unternehmen lieber etwas zu viel als zu wenig tun, wie der Jurist riet. Wer sich unrechtmäßig Zugang zu Geschäftsgeheimnissen verschafft beziehungsweise sich diese aneignet, kann mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren bestraft werden. Zuständig seien die Landgerichte, doch, wie Rechtsanwalt Thomas Daum skeptisch anmerkte, liege nicht bei jedem das entsprechende Knowhow vor. Schließlich standen die Referenten noch für Fragen zur Verfügung und beim sich anschließenden Apéro entwickelten sich weitere interessante Gespräche zu diesem wichtigen Thema.