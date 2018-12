Die Krankenhauskapelle bekommt ein neues Gesicht. Nach 90 Jahren ist eine Sanierung nötig und angebracht. Auf der Baustelle schauten sich Vertreter des Gemeinderats, der Klinikseelsorge und des Beirats zur Sanierung der Kapelle den Stand der Arbeiten an. Die Einweihung soll am Samstag, 23. März 2019, sein.

Bei schönstem Sonnenschein strahlten die drei Glasfenster des Künstlers August Babberger, die bereits seit dem Bau der Klinik im Jahre 1928 vorhanden sind, so, als wären sie gerade erst eingebaut worden. In der Kapelle sieht es allerdings noch nach Baustelle aus, aber das wird sich in den nächsten Wochen rasch ändern. Architekt Jörg Wuhrer erläuterte den Anwesenden seine Pläne für eine zeitgemäße Kapelle, die sich nach außen hin öffnet.

Die denkmalgeschützten Fenster sollen besser zur Geltung kommen

Bereits 2008 hatte es einen Ideenwettbewerb gegeben. Der Bildhauer Alois Landmann aus Merdingen bei Freiburg hatte damals einen Vorschlag zur Neugestaltung der Kapelle gemacht, der die denkmalgeschützten Fenster von August Babberger und die Madonna mit Kind aus dem 14./15. Jahrhundert einbezieht. Er wollte, dass das Bisherige – vor allem die schönen Fenster und die Madonna – besser zur Geltung kommt.

Was die Planer vorhaben

Mit der Sanierung soll sich die Kapelle nach außen hin öffnen und die neue Bestuhlung lässt viele Möglichkeiten für Veranstaltungen offen. Der Flurbereich, wo auch der Fahrstuhl und die Treppe ins vierte Obergeschoss zum Turmsaal sind, wird in die Planungen mit einbezogen. Elemente und Türen mit Holzlamellen werden verschiedene Blickwinkel zulassen.

Die neue Raumgestaltung soll eine Flexibilität bringen, die seelsorgerische Arbeit heutzutage fordert. Statt der festmontierten Kirchenbänke wird es beispielsweise eine lose Bestuhlung geben. Außerdem wird die Kapelle rollstuhlgerecht und der Zugang zum Altarbereich barrierefrei. Die Kapelle soll für jedermann offen sein.

Seelsorger werben um finanzielle Unterstützung

Die Klinikseelsorgerin Waltraud Reichle und auch Jörg Wuhrer warben noch einmal um finanzielle Unterstützung. „Wir brauchen wirklich jeden Euro“, so Wuhrer. Es seien zwar bislang insgesamt 170 000 Euro gespendet worden, doch es fehlen immer noch rund 100 000 Euro, so Reichle. Auch hätten Handwerker teilweise Material gespendet oder Stunden nicht abgerechnet, ergänzte Wuhrer, der seinen Entwurf kostenneutral als Mitglied des Lions-Clubs Singen-Hegau gemacht hat.

Oberbürgermeister Bernd Häusler war beeindruckt von dem „Feuerwerk von Ideen“, die Wuhrer in den Entwurf gesteckt habe. „Wir werden im Ausschuss diskutieren, ob wir als Stadt noch einen finanziellen Beitrag leisten können“, versprach er. Damit die Kapelle im März eingeweiht werden kann, hat die Kirchengemeinde Singen übrigens eine Vorfinanzierung in Form eines Darlehens übernommen, sagte Dekan Matthias Zimmermann.

Einweihung ist für 23. März vorgesehen

Damit die Einweihung am 23. März stattfinden kann, haben die Handwerker noch einiges zu tun. Damit der Holzboden nach Dreikönig verlegt werden kann, wird die onkologische Ambulanz, die auf der gleichen Etage gegenüber ist, kurzfristig verlegt werden. Bei der Einweihung wird nicht nur der ehemalige Weihbischof Paul Wehrle, der in Singen geboren ist, sprechen, sondern auch der Landesbischof der evangelischen Kirche Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh.