von Sandra Bossenmaier

Normalerweise stehen in der Kinderkrippe Wunderfitz die Jüngsten im Mittelpunkt des Geschehens. Am Tag der offenen Tür war es die Einrichtung selbst und deren Personal, das für Eltern und Besucher zur Verfügung stand.

In den zwei Gruppen der Einrichtung werden 20 Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu drei Jahren betreut. „Kinder lernen von Kindern“, erklärt die Leiterin der Kinderkrippe, Carina Meyer, im Zusammenhang mit einer positiven Entwicklung der Kleinen in der Krippe. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Erzieherinnen genügend Zeit für die Kinder aufbringen können und diese auch individuell fördern. Pro Gruppe, also für je zehn Kinder, stehen im Wunderfitz drei Erzieherinnen zur Verfügung, die sich Zeit für ihre Schützlinge nehmen und dabei auf die persönlichen Bedürfnisse eingehen können.

So nimmt auch die Pflege eines Kleinkindes sehr viel Zeit in Anspruch. Selbst dabei geht es laut der Leiterin Meyer nicht nur um das Versorgen der Kinder, sondern auch um die Pflege und einen Aufbau der persönlichen Beziehung zwischen Kind und Erzieherin.

Schöne Erinnerungen an die Zeit in der Kinderkrippe

Der heute elfjährige René Schwert aus Riedheim war einer der Besucher am Tag der offenen Tür. Er erinnert sich gerne an die Zeit, als er hier betreut wurde. Seine Mutter ist bei der benachbarten Sozialstation des gemeinsamen Trägers, dem Elisabethenverein Singen, angestellt. So war es für die Familie praktisch, dass René in der Kinderkrippe Wunderfitz betreut wurde. Um die schönen Erinnerungen wach zu halten, kann er sich heute zu Hause sein Portfolio aus der Krippenzeit anschauen. Hierin wurden Bilder, Fotos und Erlebnisse aus der Krippe für ihn festgehalten. Jedes Kind führt ein solches Portfolio und darf es am Ende der Krippenzeit mit nach Hause nehmen.

Der Tag der offenen Tür in der Kinderkrippe Wunderfitz wird auch von Ehemaligen wie René Schwert (Mitte) und der ehemaligen Erzieherin Sandra Bischoff (rechts) genutzt, um mit der Leiterin der Krippe Carina Meyer (links) über die gemeinsame Zeit in der Krippe zu sprechen. | Bild: Sandra Bossenmaier

Im Moment sind alle Betreuungsplätze in der Kinderkrippe Wunderfitz belegt. Ab März wird es wieder freie Plätze geben. Kinder, die hier einen heimeligen und altersgerechten Platz finden sollen, sollten rechtzeitig angemeldet werden. Ab der Geburt eines Kindes ist dies möglich.