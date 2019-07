von Rolf Hirt

Zwei stattliche Pferde ziehen einen alten Holzleiterwagen, vom Dorf führt der ansteigende Feldweg bis zum Waldrand am Schienerberg. Das Klacken der Hufe der beiden Kaltblüter wird lauter, jetzt sieht man auch die Erntehelfer auf dem Wagen, Männer mit blauen Hemden und Strohhut, Frauen in langen Kleidern mit Kopftuch und Armschonern. „Wie früener, so isch amed die ganze Großfamilie zum Maie uffs Feld ussi g‘fahre“, sagt ein älterer Besucher am Feldrand und winkt den Leuten zu.

Oberbürgermeister Häusler fühlt sich an seine Kindheit erinnert

Mittendrin ist auch der Singener Oberbürgermeister zu sehen. „Das erinnert mich an die Kindheit bei der Großmutter, sie hatten auch eine Landwirtschaft“, erzählte Bernd Häusler. Bei der Zeitreise vor der Bohlinger Sichelhenke gehört OB Häusler mittlerweile zur Großfamilie dazu. Bevor er zum Mähen an der Reihe ist, prüft er noch die Schärfe der Sense am Haberg‘schirr. „Wer beim Dengele schlooft, wird beim Maie wach“, ruft Willi Sterk aus Bohlingen schmunzelnd. Die kernigen Sprüche und Erinnerungen sind beim historischen Mähen wie das Salz in der Suppe.

Das historische Mähen ist der Auftakt zur Bohlinger Sichelhenke. Männer und Frauen teilen sich die beschwerliche Arbeit. | Bild: Rolf Hirt

Die Schnitterinnen und Schnitter zeigen vor der idyllischen Kulisse mit den Hegaubergen, wie eine Ernte anno 1920 verlaufen ist. Die Schnitter mähen das Weizenkorn, die Schnitterinnen nehmen die Garben mit der Sichel auf, Anträger und Sööleleger folgen, bevor die gebundenen Garben mit der Frucht nach innen auf den Leiterwagen gestapelt werden.

Die Arbeit zog sich bis in den Winter hinein

„In den Wintermonaten wurden die Weizengarben dann geflegelt, eine aufwendige Arbeit, bis die Weizenkörner getrennt waren“, erklärt Roland Isele vom Museumsverein. Den Einsatz einer Mähmaschine mit Handableger, von Pferden gezogen, zeigen die beiden Veteranen Guido Weltin und Norbert Bohner. Diese technische Errungenschaft der 1930er Jahre löste das Handmähen ab. Nach dem Mähen ging es bei der Bohlinger Zeitreise traditionell mit dem Vesper weiter. Am Feldrand unter dem Schatten von Bäumen saßen Erntehelfer und Gäste an einer langen Tafel zusammen und ließen sich kühlen Most, Speck, Schinken und Bauernbrot schmecken.