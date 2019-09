von Jürgen Waschkowitz

Frau Gattmann, was machen Sie im „Haus Trampel-Pfad“ auf dem Hohentwiel?

Den Verein für Pflege- und Adoptiveltern „Pfad“ gibt es seit 25 Jahren und das Haus Trampelpfad auf dem Hohentwiel besteht inzwischen auch schon seit fünf Jahren. Zusammen werden die Geburtstage im Oktober auf dem Hohentwiel gefeiert...

...dabei wird das Haus kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Erzählen Sie: Was passiert in dem von Ihnen gemieteten historischen Haus?

Mit dem Haus Trampel-Pfad entstand ein bundesweit einzigartiges Projekt für Kinder und Jugendliche aus Pflege- und Adoptivfamilien. Es ist ein Ort des Miteinanders, des Lernens, der Erfahrungsbereicherung und der Entspannung. Kinder können allein oder mit ihren Familien Ferien im geschützten Rahmen und mit besonderer pädagogischer Betreuung verbringen.

Was gibt es noch und wie laufen die Angebote ab?

Neben den Fortbildungen und Seminaren gibt es spezielle Ferien- und Projektangebote für Kinder, Jugendliche und Familien. Diese gezielten Angebote fördern in einer besonderen Umgebung beispielsweise durch natur-, kunst- und erlebnispädagogischen Angebote einen Perspektivwechsel. Es ermöglicht den Kindern, weitere Stärken zu entdecken und mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das Ziel ist die Unterstützung der persönlichen Entwicklung und psychischen Stabilität der Kinder und Jugendlichen in Pflege- und Adoptivfamilien. Im Haus Trampel-Pfad sollen Adoptiv- und Pflegekinder sowie deren Familien Luft holen können und in einem verständnisvollen Miteinander notwendige Entspannung und neue Kraft für die täglichen Herausforderungen finden.

Welche Funktion haben Sie dort?

Seit der Vereinsgründung bin ich im Verein aktiv, früher im Vorstand und nun als Geschäftsführerin des Vereinsprojektes Hohentwiel.

Der Verein Pfad für Kinder hat seinen Sitz in Konstanz. Wie wurde er gegründet und welche Aufgaben hat er sich gesetzt?

Der Verein entstand aus einer Selbsthilfegruppe von Eltern mit Pflegekindern oder adoptierten Kindern. Wir trafen uns regelmäßig, tauschten uns aus, gaben uns gegenseitig Tipps und Hilfestellungen. Immer schon wieder mal wurde diskutiert, aus unserer Gruppe von etwa zehn Eltern einen Verein zu gründen. Dies geschah dann 1994. Nach einer gewissen Zeit merkten wir, dass wir mehr Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung benötigen. Aus diesen Gründen haben wir uns dann dem Landesverband „PFAD“ angeschlossen. Der Name entstand aus Anfangsbuchstaben von Pflege und Adoption, beinhaltet aber auch die Metapher für Wegfindung und ihrer Beschreitung. Wir treffen uns regelmäßig zum Austausch, zur Informationsabenden und zu Freizeiten. Außerdem veranstalten wir Fortbildungen und Seminare und vermitteln Informationen und Hilfen für den Alltag unseren Familien. Auch mit den sozialen Einrichtungen wie Jugendämter und Stadtverwaltungen machen wir regelmäßig runde Tische. Mittlerweile sind wir mit allen Einrichtungen und Eltern vernetzt. Derzeit hat der Verein mehr als 70 Mitglieder. Wir haben gemerkt, dass Bedarf an Informationen und Gesprächsrunden besteht, die Eltern Unterstützung und Hilfe benötigen. Diesem Bedarf kommen wir nach, indem wir freie und ungezwungene Treffen organisieren sowie Fachleute für Fortbildungen und Seminaren einladen.

Und wie kam es zu dem Haus Trampel-Pfad auf dem Hohentwiel?

Ich hatte schon immer den Gedanken, ein Domizil zu finden, das uns Heimat aber gleichzeitig auch Wirkungsstätte sein kann. Unser Vorstand – die meisten noch aus der alten Riege – haben lange gesucht und mit dem Haus auf dem Hohentwiel konnten wir unseren Traum erfüllen. Vor nunmehr fünf Jahren haben wir unser Wunschhaus gefunden.

Was macht ein Wunschhaus aus?

Zum einen ist es die Lage: Es liegt auf dem Hohentwiel, dem ehemaligen Vulkanberg bei Singen am Bodensee. Dort ist es eines der drei Ensemblehäuser der Domäne Hohentwiel, inmitten des Naturschutzgebiets mit der Schäferei. Das Haus hat uns gleich mit seinem Charme einer langen Geschichte empfangen. Zum anderen sind es die sich bietenden Möglichkeiten. Das Haus umfasst rund 300 Quadratmeter auf zwei Etagen und verfügt somit genügend Raum für viele Nutzungen. Dazu kommt die Freifläche rund ums Haus, die als Garten und Evolutionspädagogik-Parcours sowie für erlebnispädagogische Angebote genutzt werden kann. Wir haben unser Domizil nach einer Abenteuertour durch ein Gestrüpp „Haus Trampel-Pfad“ getauft. Unser Ziel ist es jetzt, mit dem Haus in einer geschützten, die Grundbedürfnisse sichernder Atmosphäre unseren Kindern und ihren sozialen Eltern ein Gemeinschaftsmodell der Entspannung und Erfahrung zu ermöglichen. Es soll ihnen durch Blickrichtungsveränderung, Eigenreifung und Supervision helfen, sie von alten und schlimmen Erfahrungen und prägender Vergangenheit zu befreien, Hoffnung wecken, neue Wege aufzeigen.

Werden Sie das Jubiläum feiern?

Wir wollen am 12. Oktober ein schönes, würdiges gemeinsames Fest feiern. Ein Fest, bei dem wir uns vorstellen, die verflossenen Jahre Revue passieren lassen, vorstellen, was wir tun und erreicht haben. Es soll gleichermaßen der Öffentlichkeit, unseren Kindern, ihren Eltern und uns ein paar gemütliche und fröhliche gemeinsame Stunden vermitteln.