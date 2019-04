von Holger Hagenlocher

Um die Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen, ist ein deutlicher Zuwachs der Solarenergie notwendig. Dies war eine der Aussagen bei einer Veranstaltung an der Bildungsakademie. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Photovoltaik-Netzwerk Hochrhein-Bodensee, das in Landrat Frank Hämmerle einen erklärten Botschafter für die Photovoltaik hat.

So berichtete der scheidende Landrat in seinem Grußwort, dass er privat Besitzer einer Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher sei. "Was den Stromverbrauch angeht, bin ich zu 98,5 Prozent autark", bezifferte er die Leistung seiner Anlage. Hämmerle regte in Zeiten der Verdichtung der Wohnbebauung an, das Baurecht so zu ändern, dass Parken, Einkaufen, Wohnen und die dazugehörende Stromversorgung per Photovoltaik-Modulen auf dem Dach baurechtlich möglich gemacht werden sollten.

Solarmodul als Geschenk an den künftigen Landrat

Zudem ermunterte er seinen designierten Nachfolger Zeno Danner, sich ebenfalls intensiv für die Photovoltaik einzusetzen. Er übergab ihm als symbolischen Staffelstab ein Solarmodul, damit Danner die Rolle des Photovoltaik-Botschafters übernehmen könne.

"Um die Umstellung auf erneuerbare Energien zu vollziehen, müssen rund 90 Quadratmeter Photovoltaik-Fläche pro Person errichtet werden", erläuterte Gert Burkert, Geschäftsführer der Energieagentur Kreis Konstanz. Aktuell liege man, so Burkert, erst bei rund fünf Quadratmetern. Umso wichtiger sei es, dass Unternehmen zum Beispiel Parkflächen mit Solarmodulen aufrüsten.

Zu beachten sei dabei aber, so Christina Bönning, dass es die höchste Vergütung für produzierten Strom dann gebe, wenn ein Bauwerk nicht extra zum Ziel der Stromgewinnung errichtet wurde. "Die Überdachung einer Parkfläche muss also zum Schutz und Schattenspender für die Fahrzeuge errichtet werden, auf die dann die Solarmodule angebracht werden", verdeutlichte die Fachanwältin aus Emmendingen, die neben weiteren Rednern aufzeigte, dass Photovoltaik für Firmen eine Technologie mit hoher Rendite sein kann.