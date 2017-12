vor 5 Stunden Gudrun Trautmann Singen Wer war Emma Wetzstein?

Alte Bilder am Baugerüst erinnern an die Singener Unternehmerin und Stifterin. In ihrer Villa entsteht ein Hospiz. Der Trägerverein "Horizont" will mit den Fotos Interesse und ein Heimatgefühl wecken