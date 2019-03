Es passiert beim Bezahlen. Als mir die Kellnerin den Preis für meinen Milchkaffee nennt, schießt mir dieses kleine gemeine Wort durch den Kopf: unfair. Es ist doch nicht gerecht, dass ich für mein Getränk mehr bezahlen soll als die Kollegin. Wir haben schließlich exakt das Gleiche bestellt. Und ich war noch so höflich und habe ihr die Tür aufgehalten und sowohl beim Bestellen als auch beim Bezahlen den Vortritt gelassen.

Okay, ich habe schon verstanden, es ist Equal Pay Day. Das bedeutet, dass in Gaststätten in ganz Deutschland – unter ihnen sieben Cafés in der Singener Innenstadt – andere Regeln gelten. Frauen zahlen 21 Prozent weniger für ihren Kaffee. Kein Zufall: Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland 21 Prozent weniger als Männer. Das ist bedauerlich, keine Frage. Aber was kann ich denn dafür? Nichts.

So quengele ich vor mich hin, während ich mein Münzgeld zusammenklaube. Natürlich nicht laut. Nach außen bemühe ich mich, die Symptome meines Macho-Tourettes zu verbergen. Ich murmele ein Dankeschön und quäle mir ein Lächeln ab. Schließlich möchte ich nicht wie ein Idiot dastehen. Und so viel Sinn ergibt mein Gedankengang ja auch wieder nicht. Ich kann vielleicht nichts für die Gehaltslücke, die zwischen den Geschlechtern klafft – ich tue aber auch nichts, um sie zu schließen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich von dem Thema bislang gar nicht erst berühren lassen.

Anstoß zum Handeln

Vielleicht liegt darin der Sinn des Equal Pay Day: Immerhin für einen Moment muss Mann sich mit einem Thema beschäftigen, unter dem Frauen oft ein Leben lang leiden. Eine effektive Strategie. Zumindest in meinem Fall siegt das Gewissen erst dann über die Lethargie, wenn ich persönlich mit einem Problem konfrontiert bin. Erst wenn ich die Herausforderungen, mit denen andere kämpfen, direkt spüre, ändere ich mein Verhalten. Zum Beispiel habe ich mich erst dann als Stammzellenspender typisieren lassen, als ich ein Mädchen kennenlernte, das an Blutkrebs erkrankt war.

Politikern geht es sicher nicht viel anders. Deshalb ist es auch sinnvoll, dass die Jugendlichen, die sich in Singen und weltweit für den Klimaschutz einsetzen, während der Schulzeit demonstrieren – und nicht am Wochenende. Sie wollen die Verantwortungsträger ihre Sorgen direkt spüren lassen. Für uns Erwachsene mag sich das fremd anfühlen, unangenehm. Genauso, wie es sich unangenehm anfühlt, plötzlich mehr für einen Milchkaffee zahlen zu müssen. Aber wer von sich aus nicht handelt, muss manchmal eben zum Fühlen gebracht werden.