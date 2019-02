Mal ist es ein Freund, mal ein Kollege, die Schwester oder der Onkel. Besonders unangenehm: Wenn es sich um einen Fremden handelt, der einem beim Blick auf den Busfahrplan über die Schulter raunt. Was diese Personen vereint? Sie verwenden den gleichen hässlichen Satz. Sieben Wörter, die sie sofort als Besserwisser ausweisen. Der Satz geht so: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!" Läuft es Ihnen auch kalt den Buckel runter? Brrr. Und jetzt kommt das Schlimmste. Auch wenn ich mich dagegen wehre, dieses Manifest der Neunzehnmalklugen auszusprechen: In letzter Zeit schießt mir der Satz immer öfter selbst durch den Kopf.

Der Streber erwacht am Morgen

Der Kontext ist stets der Gleiche. Mein innerer Oberlehrer erwacht am Morgen, wenn ich mich nach der Ankunft im Büro durch die Kommentarspalten unserer Facebook-Seite "Hegau-Echo" klicke. In den ersten beiden Sätzen eines Artikels wird dort zum Beispiel erklärt, dass von einer Million Flüchtlinge in Deutschland 400 000 eine Festanstellung gefunden haben. Soweit so gut. Ein Facebook-Nutzer kommentiert den Artikel dann aber folgendermaßen: "Und wie viele Flüchtlinge haben einen Job? Jeder Hundertste vielleicht." Ich will es zwar nicht, aber der Besserwisser in mir geifert: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!"

Das gleiche Spiel ein paar Wochen später. Der Kollege schreibt eine Glosse, in der er einen anderen Artikel aus dem vergangenen Sommer aufgreift. Auf Facebook findet sich unter seinem Text folgender Kommentar: "Den Artikel gab es schon mal." Ja, genau – darum geht es in der Glosse ja! Schon beginne ich den gedanklichen Rohrstock zu schwingen. Wer lesen kann... Stopp! Eigentlich will ich ja gar nicht so denken. Nur, weil ein paar Facebook-Nutzer Artikel kommentieren, von denen sie lediglich die Überschrift gelesen haben, heißt das nicht, dass ich zum Miesepeter werden muss.

In die Tonne damit

Und, wenn man mal ehrlich ist, ist dieses Wer-lesen-kann an sich ja auch vollkommener Schwachsinn. Der Verfasser des Kommentars kann lesen. Er kann sogar schreiben. Mein Problem mit ihm liegt darin begründet, dass er zu faul ist, nach der Überschrift weiterzulesen. Und auch das mit dem Vorteil stimmt nur bedingt. Denn, wenn mir meine Fähigkeit, seinen Kommentar lesen zu können, schlechte Laune bereitet, dann ist das doch eher als Nachteil zu werten. Also, endgültig in die Tonne mit diesem vermaledeiten Satz.

Wenn man sich an Binsenweisheiten halten möchte, dann lieber an die gute alte Formel: In der Ruhe liegt die Kraft. Denn wer gelassen durchs Facebook-Universum schwebt, wird zwangsläufig auch Inspirierendes entdecken. Gerade im Lokaljournalismus lässt sich von aktuellen Unfallinformationen bis hin zu historischen Aufnahmen vieles aufgreifen, was in den sozialen Netzwerken geteilt wird. Im Vorteil ist nicht, wer lesen kann. Im Vorteil ist, wer sich den Spaß am Lesen nicht verderben lässt.