Nach Zeugen sucht die Polizei wegen mehrerer überfahrener Tauben, die am Dienstag in der Singener Fußgängerzone gefunden wurden. Wie Polizeisprecher Bernd Schmidt auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, will der mutmaßliche Verursacher den Vorfall nicht bemerkt haben. Er sei inzwischen vernommen worden, ermittelt werde wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen hatten beobachtet, wie sein Auto die Tauben überrollte.

Auch wenn eine Vergiftung der Tauben unwahrscheinlich sei, soll das laut Schmidt noch geprüft werden. Die Untersuchungen würden jedoch mehrere Wochen dauern. Am Fundort der toten Tiere am Hauserbrunnen wurden auch Futterreste gefunden.

Zeugenhinweise an Telefon (0 77 31) 888-0.