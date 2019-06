Es gibt herrliche Beispiele für Schlagfertigkeit. Winston Churchill beispielsweise wird eine bitterböse Antwort auf eine Kritikerin seiner Politik zugeschrieben. „Wenn ich Ihre Ehefrau wäre“, so raunzte die Frau ihren Widersacher an, „dann würde ich Ihnen Gift in den Tee mischen.“ Doch Winston Churchill konterte brillant. „Und wissen Sie, was ich machen würde, wenn ich Ihr Ehemann wäre?“, soll er erwidert haben, um sodann die uncharmante Antwort zu geben: „Ich würde den Tee trinken!“

Möglicherweise hat Sabine Altena als Expertin für Schlagfertigkeit bei ihrem Vortrag am Mittwoch, 5. Juni, um 19.30 Uhr in der Singener Stadthalle genau dieses Beispiel im Gepäck, um die Lernbarkeit von knackigen Repliken zu verdeutlichen. „If nothing goes right – go left“, lautet ihre Grundbotschaft und sie passt auf das Rededuell zwischen Winston Churchill und seiner Kontrahentin. Denn normalerweise wird auf einen Anwurf mit einer Verteidigung reagiert, der schwergewichtige britische Politiker jedoch wählte den Weg der Bestätigung – und erledigte damit seine Gegnerin mit deren eigener Argumentation.

Moderatorin von mehr als 1000 Interviews

Sabine Altena kennt dabei aus Erfahrung ein breites Spektrum an Schlagfertigkeiten, die Moderatorin und Coacherin hat für Radio- und Fernsehsender mehr als 1000 Interviews mit Politikern, Sportlern und Prominenten aus dem gesellschaftlichen Leben geführt. Ihr Vortrag in der SÜDKURIER-Reihe Wissensforum ist dabei eine Premiere: Bisher fanden die Veranstaltungen in Konstanz statt, mit Sabine Altena wird das Format jetzt auf Singen ausgeweitet.

Wissensforum mit vier Vorträgen

