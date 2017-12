Singen/Hegau Wenn die Seele schreit, gibt es auch im Hegau Hilfsangebote

Weil die Erwartungen oft sehr hoch sind, kommt es zu mehr Krisen an Weihnachtsfeiertagen und in den Ferien. Die Telefonseelsorge bietet rund um die Uhr Hilfe an. Psychologische Berater geben Verhaltenstipps

Die meisten Menschen sind es gar nicht gewöhnt, sehr viel zusammenhängende Zeit miteinander zu verbringen. Das fällt ihnen aber meistens erst auf, wenn sie – wie an Weihnachten oder in den Ferien – mehr oder weniger dazu gezwungen sind. "Das erzeugt dann Stress", sagt Hans-Michael Jung von der psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Singen. Der Diplompsychologe hilft strauchelnden Paaren und Menschen in Krisensituationen seit 29 Jahren. Seit neun Jahren leitet er die Beratungsstelle, die auch eine Zweigstelle in Konstanz betreibt und bis zum Ende dieses Jahres in Überlingen vertreten ist.

2300 Beratungsstunden hat er 2017 zusammen mit seinen sieben Kollegen in Singen geleistet. 4500 Stunden waren es in allen drei Niederlassungen. Jeden Monat fragen in Singen etwa 30 neue Paare um eine Beratung an. Doch über die Feiertage ist die Beratungsstelle geschlossen. "Wir müssen die Menschen jetzt aufs neue Jahr vertrösten", sagt Jung. Für ganz akute Notfälle sei aber noch die Telefonseelsorge da, die sich rund um die Uhr um die Sorgen Verzweifelter kümmert. So auch Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee, die ihre zahlreichen ehrenamtlichen Helfer von Konstanz aus koordiniert.

Bernadette Augustyniak, Leiterin der dortigen Geschäftsstelle, hat nicht den Eindruck, dass die Zahl der Menschen, die ein offenes Ohr oder Rat bei der Telefonseelsorge suchen, vor Weihnachten oder an den Feiertagen zunehme. "Aber die Sorgen, Nöte und Fragen stellen sich den Anrufenden in einer größeren Dringlichkeit", sagt sie. "Diese Zeit wird von vielen Anrufern als krisenhaft erlebt und als Gradmesser für die Tragfähigkeit ihrer sozialen Beziehungen." Nicht erfüllte Erwartungen an das Weihnachtsfest oder tief empfundene Einsamkeit könnten der Grund sein, warum Menschen zum Hörer greifen.

Von einem Beziehungstest Weihnachten spricht auch Pro Familia Singen. Die Erwartungen seien oft so hoch, dass Enttäuschungen vorprogrammiert seien. "Nach Weihnachten steigt die Anzahl der ratsuchenden Paare in unserer Beratungsstelle deutlich an", bestätigt deren Geschäftsführer Mathias Graf. "Schon länger unterschwellige Partnerschaftskonflikte brechen an den Feiertagen häufig auf und die Paare suchen dann dringend professionelle Hilfe. Deshalb erhalten Paare zwischen den Feiertagen auch kurzfristige Termine."

Hans-Michael Jung versucht, seine Klienten auf solche Situationen vorzubereiten und ihnen eine kleine Handlungsanleitung zu geben, wie sie eine Eskalation vermeiden können. Seine Ratschläge hören sich simpel an: "Erwartungen runterschrauben, Aufgaben so aufteilen, dass die Lasten gleichmäßig verteilt sind. Und wenn es zur Eskalation kommt, aus der Diskussion aussteigen und das Thema vertagen." Oft helfe auch einfach nur ein Spaziergang. Jung ist überzeugt: "Paare, die für ihre Probleme so weit sensibilisiert sind, dass sie sich hier Beratung holen, sind besser auf mögliche Konflikte unterm Weihnachtsbaum vorbereitet."

Nach etwa zehn Beratungsstunden ist für die meisten Paare klar, ob sie einen Neuanfang oder die Trennung wollen. Das Gros der Klienten sei um die 50 Jahre alt. "Wenn die Kinder aus dem Haus gehen, wird vielen Paaren bewusst, dass sie sich auseinandergelebt haben", hat Jung beobachtet. Aber auch immer mehr 60-Jährige stellten ihre Lebenssituation auf den Prüfstand. Paare im Rentenalter wissen, dass sie noch 20 oder 30 Jahre vor sich haben. Sie wollen nicht nur nebeneinander her leben, sondern eine erfüllte Partnerschaft leben.

An Feiertagen oder in den Ferien hätten die Menschen mehr Zeit, über ihr Leben nachzudenken. Deshalb steige die Zahl der Beratungsanfragen danach merklich an, hat Jung festgestellt.

Bei der Telefonseelsorge bleiben die Hilfesuchenden anonym. Die Mitarbeiter seien das ganze Jahr über stark ausgelastet, erklärt die Diplom-Theologin und Diplom-Pädagogin Bernadette Augustyniak. "Probleme und Konflikte in Beziehungen, Sorgen um die Kinder, Eltern und Freunde, Konflikte im Arbeitsleben, Selbstzweifel oder das Gefühl ausgebrannt zu sein, lassen die Menschen zum Hörer greifen", erklärt Augustyniak. "Am hilfreichsten für die Anrufenden ist die Erfahrung, dass jemand sie ernst nimmt und versucht zu verstehen. Wenn es gelingt, das, was bedrückt, in Worte zu fassen, verlieren die Nöte etwas von ihrem Schrecken." Man könne ein Gedanken-Karussell, in dem sich manche Anrufende bewegen, nicht anhalten, aber es sei durchaus möglich, es zu verlangsamen oder einen Aspekt herausgreifen, um intensiver über ihn zu sprechen. "Oft geht es darum, da zu sein, zuzuhören, mit dem Anrufer gemeinsam Ängste und Nöte auszuhalten", beschreibt Bernadette Augustyniak die Aufgabe der Telefonseelsorger.