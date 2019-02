von Sandra Baindl

"Was ist wahr" heißt die aktuelle Ausstellung im singener Kunstmuseum. Es geht darin um Dinge wie Falschnachtichten und Wahrnehmung. Die ausstellung ist eine Kooperation von Museum und dem Kunstpreis der Erzdiözese Freiburg. Im Podiumsgespräch mit Museumsleiter Christoph Bauer und der Kuratorin des Kunstpreises, Isabelle von Marschall, erläuterte nun Friedhelm Mennekes, Jesuitenpater, Kunstkenner und -förderer, anschaulich, dass zeitgenössische Kunst und Kirche kein Widerspruch sein muss.

Ohne christliche Prägung durch das Elternhaus beschlich Mennekes als junger Mann "ein Verdacht auf Gott", der ihn nicht mehr verließ, wie er sagt. Geprägt durch sein Studium der Soziologie und Politischen Wissenschaft fühlte er sich nie als reiner Theologe, sondern pflegte einen eher soziologischen Ansatz. Was ihm unter anderem bei seiner Arbeit in einem Frankfurter Arbeitervorort zugute kam.

Zeitgenössische Kunst in der Jesuitenkirche

Bekannt wurde Mennekes, als er 1987 mit der Kunst-Station Sankt Peter in Köln einen Ort des Dialogs von Glaube und Liturgie mit zeitgenössischer Kunst und Musik in einer Jesuitenkirche schuf.

Mennekes fürchtete schon den Rauswurf – aber seine Kirche war immer die vollste

"Ohne Kunst kann ich nicht leben!", sagt der Kirchenmann. Religion und Kunst sind für ihn große Schulen, die die Möglichkeit der Interaktion bieten. Besonders geprägt hatte Mennekes in Sankt Peter die Kunstaktion "The White Mass" von James Lee Byars, einer vollständig in weiß gehaltenen Messe.

Bei manchen seiner künstlerischen Experimente rechnete Mennekes mit seinem Rauswurf. Die Tatsache, dass seine Kirche die vollste in Köln war, zeigte ihm jedoch, dass er richtig lag. Bei Mennekes werden schon mal alle Kirchenfenster verhüllt sowie Kirchenbänke und Altar aus der Kirche verbannt. Kunst sei nicht dazu da, Harmonie zu erzeugen, sagt er. Denn unser Alltag sei ja auch von Disharmonie geprägt.

Museumsleiter Bauer sate, er hoffe, dass dieser Abend auch in Singen die Diskussion zwischen Kunst und Kirche neu belebe.