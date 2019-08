von Torsten Lucht

Nur daheim wird die Welt gerettet – wer will, reduziert die Debatte um die Abmilderung der Folgen des Klimawandels auf diese Formel. Und das geht etwa so: Fernreisen sind out, Ferien kann man ebenso gut zuhause machen. Vorausgesetzt, es ist etwas geboten und da kommt die Meldung des Vereins Education Unlimited genau zur richtigen Zeit.

Hinter dem Verein verbirgt sich ein Team der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd, die Jugendlichen aus Engen zwischen 13 und 16 Jahren ein Sommercamp zu Themen wie Internet, Mobilität, Industrie, Robotik, Smart City (Technik trifft Kunst), alternative Energien, Webdesign, Videobearbeitung und Unternehmensgründung anbietet. Klingt einigermaßen abstrakt, gewinnt aber an Kontur, wenn man genauer hinschaut: Entwickelt und gebaut werden soll zum Beispiel ein elektrisches Skateboard und ein intelligentes Gewächshaus.

Zu den Höhepunkten wird ferner eine Videokonferenz mit EU-Vizepräsident Wieland live aus Brüssel gehören. Das Sommercamp in Kooperation mit der Stadt Engen wird mit Übernachtung und Vollverpflegung für 50 Euro angeboten (Anmeldefrist bis 18. August oder unter info@edu-unlimited.de).

Sommertour

Das muss man Dorothea Wehinger lassen. Die Landtagsabgeordnete der Grünen hätte allen Grund zum Klagen, denn um die Ökologie ist‘s ja gerade nicht sonderlich gut bestellt. Aber egal, wo die Politikerin auftaucht: Sie verbreitet gute Laune. Man fragt sich mitunter, woher sie ihren Optimismus nimmt – so auch beim Abschluss ihrer drei politischen Sommertouren, bei dem die Teilnehmer den Lauterbachhof von Landwirt Stefan Leichenauer in Tengen-Uttenhofen besichtigten.

Die hier vom Land geförderten Blühwiesen verdeutlichen, dass wirklicher Reichtum sich nicht zwangsläufig im Mammon, sondern genauso gut in biologischer Vielfalt mit vielen Pflanzen, Insekten und Kleingetier zeigen kann. Stefan Leichenauer hat übrigens auch als Geschäftsmann das große Ganze im Blick und setzt auf Regionalität. Laut einer Pressemitteilung über die politische Sommertour liefert er sein Getreide an eine Mühle in Bonndorf, die das Mehl wiederum an einen regionalen Bäcker weiterverkauft. Kurze Wege schonen die Umwelt und sind auch ökonomisch interessant, erklärte er seine Motivation.

Sommerfrische

Ist also noch nicht alles zu spät? Zweifler lassen sich am besten vom O-Ton einer Dorothea Wehinger anstecken: „Ich freue mich, dass meine Sommertouren so gut angenommen wurden. Mit ihnen wollte ich aufzeigen, in welch vielfältiger und schöner Landschaft wir hier leben und dass wir alles dafür tun müssen, um sie zu erhalten. Das geht von Moor- über den Gewässer- und den Artenschutz bis hin zur Bewirtschaftung durch die Bauern. Dem Klimawandel können wir etwas entgegensetzen, jeden Tag und von jedermann und jeder Frau. Die vielen positiven Rückmeldungen sind motivierend. Mir selber hat es große Freude gemacht, auch die Begegnungen mit den Menschen. Ich werde im nächsten Jahr wieder eine Sommertour anbieten.“