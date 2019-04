von Manuela Fuchs

25 Jahre Partnerschaft sind es wert, gefeiert zu werden. Dies verdeutlicht Schulleiter Stefan Fehrenbach in seiner Begrüßungsrede. Die Hohentwiel-Gewerbeschule blickt auf 25 Jahre Schulpartnerschaft mit dem Solski Schulcenter in Celje zurück. 22 Gastschüler aus Slowenien feiern dieses Ereignis mit Schülern der HGS.

Die Delegierten aus Celje feiern mit ihren Singener Partnern das 25. Jubiläum. Rechts Schulleiter Stefan Fehrenbach neben OB Bernd Häusler (3.v.r.). Bild: Manuela Fuchs

"Ihr seid das Zentrum einer Schulpartnerschaft, sozusagen das Auge des Taifuns, weshalb ihr auch vor allen anderen wichtigen Personen begrüßt werdet", sagt Fehrenbach in seiner Ansprache.

"Zum Wohl eines zufriedenen Europa"

Während der vergangenen Jahre wurden viele Kontakte geknüpft, die über die Schulpartnerschaft hinaus auch privat gepflegt werden und Gerhard Bumiller wünscht sich, dass dies hoffentlich noch lange so bleibt, "zum Wohl unserer Jugend und eines friedlichen und zufriedenen Europas". Mojmir Klovar, Vertreter des Schulzentrums Celje, überrascht seine Gastgeber mit einem Gemälde aus der Heimat.

Heine und Goethe auf slowenisch

Aber auch die Schüler halten so manche Überraschung für die Gäste parat. So präsentieren sie Auszüge aus Heinrich Heines "Lorelei" und Goethes "Faust" abwechselnd in deutscher und slowenischer Sprache. Sie musizieren, singen und tanzen, sehr zur Freude der Anwesenden, die die jungen Leute mit viel Applaus belohnen.

Schulvertreter Mojmir Klovar lässt 25 Jahre Schulpartnerschaft Revue passieren und hofft auf noch viele weitere Jahre des Austausches.

Ein beeindruckender Filmzusammenschnitt zeigte, was die Schüler in den vergangenen Jahren gemeinsam unternahmen. Da standen Wanderungen und Besichtigungen auf dem Plan, Ausflüge ins Kletterwerk, Kanufahrten oder Bowlingabende. Celje revanchierte sich mit einem ebenso vielfältigen Ausflugsprogramm mit Ausritten, Stadt- und Burgenbesichtigungen und jeder Menge Spaß.

Erneuter Besuch in Celje im November geplant

Die Schüler der Klasse elf übernehmen beim Festakt die Bewirtung und verwöhnen mit Spezialitäten aus beiden Ländern. Und weil Freundschaften gepflegt werden wollen, kündigt Fehrenbach bereits den Gegenbesuch der Klasse 12 in Celje im November an: "Das Celje-Fieber ist die einzige hochansteckende und dabei hochangenehme Krankheit, die ich kenne."