Singen Weniger Passagiere, aber trotzdem ein Plus: URh vermeldet Gewinn

Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) hat 2017 einen Gewinn von 425.000 Franken gemacht. Die Zahl der Fahrgäste ist zwar gesunken, dafür aber konsumieren diese mehr.

Weniger Fahrgäste, dafür mehr Konsum: Die Schifffahrtgesellschaft Untersee und Rhein (URh) hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Gewinn von rund 425 000 Franken abgeschlossen. Darüber informierten Verwaltungsratspräsident Roger Forrer und Geschäftsführer Remo Rey bei einer Pressekonferenz in der Werft in Langwiesen. Forrer und Rey zeigten sich sichtlich zufrieden mit dem positiven Geschäftsergebnis. Der Gewinn wurde erzielt, obwohl der Ertrag mit rund 4,9 Millionen Franken knapp 300 000 Franken geringer ausfiel als im Vorjahr. Die Zahl der Passagiere reduzierte sich zwar um vier Prozent auf knapp 350 000, doch die Fahrgäste konsumierten im Schnitt mehr als bisher.

Obwohl das Marketingbudget lediglich 140 000 Franken beträgt, konnten durch zusätzliche gezielte Maßnahmen mit den neuen Partnern Thurgauer Kantonalbank und Migros Genossenschaft Ostschweiz die Vor- und Nachsaison besser vermarktet werden. Durch weitere Kosteneinsparungen in der Verwaltung und durch den Einsatz von Saisonkräften konnten die Verluste aus den Vorjahren kompensiert werden, hieß es auf der Pressekonferenz weiter.

Es gab 60 klassische Sonderfahrten, die gut besucht waren. Erfreulich entwickelte sich auch das Geschäft mit den anderthalb bis zweistündigen Rundfahrten ab Stein am Rhein, für die rund 1200 Tickets verkauft wurden. Remo Rey merkte an, dass sich das Konsumverhalten der Fahrgäste verändert habe und der Passagier nicht mehr den ganzen Tag auf dem Schiff verweilen wolle. Roger Forrer dankte dem Kanton für das Darlehen, den Aktionären für die Kapitalerhöhung und den Mitarbeitern für die geleistete Knochenarbeit. In den letzten fünfeinhalb Monaten wurde das 50 Meter lange Flaggschiff MS Schaffhausen in Zusammenarbeit mit der Östereichischen Werft Linz technisch komplett erneuert. Nachdem bereits im Jahr 2013 die Ausstattung generalüberholt worden war, war die technische Revision nötig, da es insbesondere für die Steuerung des fast 50 Jahre alten Schiffs keine Ersatzteile mehr gab und die Motoren an die Belastungsgrenze gekommen waren. Mit der kompletten Steuerung wurden 6500 Meter Elektrokabel und zwei neue 500 PS starke Scania-Dieselmotoren eingebaut. "Die Motoren sind zwar kompakter und kleiner geworden, doch durch die größeren Abgasreinigungsaggregate haben wir weniger Platz im Technikraum bekommen", bemerkte der Werft-Betriebsleiter Herbert Risby. Insgesamt wurden anderthalb Millionen Franken investiert, wobei die 4700 Stunden der Angestellten der URh im Gegensatz zu den 2000 externen Arbeitsstunden nicht mit eingerechnet wurden.

Die Schifffahrtsgesellschaft URh will in der kommenden Saison mit speziellen Unterhaltungswerten und Eventfahrten alle Altersstufen ansprechen. Es gibt drei Jassfahrten mit der bekannten Diessenhoferin Gabriela Caduff, jeden Dienstagmorgen eine Vogelschaufahrt über das Wollmatinger Ried mit einem Vogelexperten vom NABU und jeweils drei Ausflugsfahrten auf den Arenenberg und zur Insel Reichenau. "Für das erste Jasschiff liegen bereits 30 Anmeldungen vor", bemerkte Rey erfreut.

Weitere Höhepunkte sind die Sternfahrten nach Romanshorn und Radolfzell, das Radio Munot Disco Schiff, die Fahrten zum August-Feuerwerk nach Stein am Rhein und dem Seenachtfest nach Konstanz. Im November und Dezember liegt zudem ein Gastroschiff für Gruppen und Firmenanlässe an der Schaffhauser Schifflände. In diesem Jahr gibt es beim Bodenseeforum in Konstanz zudem eine neue Anlegestelle, bevor man in den Konstanzer Hafen einläuft.

Bis die MS Schaffhausen Ende April wieder auf dem Rhein und dem Untersee verkehrt, kommt an Ostern und den Sonntagen im April die MS Stein am Rhein zum Einsatz, die das letzte Sulzer-Zweitakt-Motorschiff der Schweiz ist. Die Saison beginnt am Karfreitag und dauert bis Mitte Oktober.

