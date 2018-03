Singen Weniger Fahrten mit dem Stadtbus

Die Singener Stadtwerke haben interessante Zahlen für 2017 vorgelegt. Daraus geht unter anderem hervor, warum die Buslinie seltener genutzt wurde als ein Jahr zuvor. Außerdem zeigt die Auflistung, dass die Müllmenge gewachsen ist. Und: Der Wertstoffhof wird extrem gut angenommen

Die Stadtwerke Singen haben ihren zweiten Halbjahresbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Welch bedeutende Rolle der Eigenbetrieb als städtischer Dienstleister einnimmt, zeigt sich anhand der Zahlen. Das Unternehmen sorgt nicht nur mit seinem Wertstoffhof und den Müllfahrzeugen für Entlastung der Haushalte, sondern auch für die Versorgung mit Trinkwasser oder mit Stellplätzen in Parkhäusern.

Auch die Stadtbusse fahren im Auftrag des Eigenbetriebes. Und hier bildet die Bilanz eine bemerkenswerte Entwicklung ab: Obwohl die Zahl der Einwohner seit geraumer Zeit stetig steigt und sich auf die 50 000er Marke hinbewegt, fuhren 2017 weniger Menschen mit den Stadtbussen als im Jahr davor. Theoretisch müsste es umgekehrt sein. Doch im vergangenen Jahr verkauften die Stadtwerke 8,6 Prozent weniger Einzel- und Mehrfahrtenscheine als 2016. Besonders stark war der Einbruch im Segment der ermäßigten Fahrscheine. Bei den verkauften Einzelfahrten fehlten plötzlich 25 275 Beförderungen.

Der Leiter der Stadtwerke, Markus Schwarz, erklärt diese Entwicklung so: "2016 verkaufte das städtische Unternehmen ein großes Kontingent an Sonderfahrscheinen an das Landratsamt Konstanz. Wegen der Belegung der Sporthallen durch Flüchtlinge mussten einige Schulen den Sportunterricht an andere Orte verlegen. Diese Schüler-Fahrten sind 2017 entfallen." Auf der Einnahmeseite fehlen bei der Stadtlinie 29 000 Euro. Oder anders betrachtet: 2016 profitierten die Stadtbusse vom Zustrom der Asylsuchenden in Singen. Im vergangenen Jahr kamen nicht mehr so viele Flüchtlinge nach Singen und die Sporthallen konnten wieder ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben werden.

Mit einem Zuwachs von 24,5 Prozent gab es bei den verkauften Schülerjahreskarten den größten Sprung. Trotz des leichten Rückgangs um 0,3 Prozent ist die Gesamtzahl der transportierten Fahrgäste beeindruckend: 1,5 Millionen Mal stiegen Fahrgäste 2017 in einen Singener Linienbus, um im Stadtgebiet von A nach B zu kommen.

Die Parkhäuser

Wenn die Singener weniger mit dem Bus fahren, liegt die Vermutung nahe, dass sie öfter mit dem Auto unterwegs sind. Anhand der Einnahmen aus den beiden bewirtschafteten Parkhäusern am Heinrich-Weber-Platz und der Stadthalle wäre dieser Schluss naheliegend. Doch die nackten Zahlen täuschen. Zwar sind die Einnahmen am Heinrich-Weber-Platz auf 251 000 Euro angestiegen und bei der Stadthalle konstant geblieben; doch die Zahl der Kurzzeitparker ging zurück. Bei der Stadthalle sogar um 8,2 Prozent auf 56 764 Parkvorgänge. Markus Schwarz erklärt den Rückgang mit dem Weihnachtsmarkt. Dass die Einnahmen trotzdem gestiegen sind oder gehalten werden konnten, liegt an einer Gebührenerhöhung von einem Euro auf 1,20 Euro pro Stunde. Als erfreulich bezeichnet der Leiter der Stadtwerke aber die Auslastung der Parkhäuser durch Dauerparker. 230 sind es am Heinrich-Weber-Platz. Und es gibt eine Warteliste.

Die Müllabfuhr

Was den Müll angeht, so halten die Singener das Niveau seit Jahren. Jeweils um 0,3 Prozent ist die Menge des eingesammelten Biomülls und an Restmüll gestiegen. Bei Papier und Pappe sind 2017 0,4 Prozent mehr Abfall als in den Vorjahren seit 2013 in der blauen Tonne angefallen. Und das alles, obwohl die Stadt wächst. Was aber extrem angewachsen ist (und zwar um neun Prozent), das ist die Menge an Holz und Sperrmüll. 2110 Tonnen wurden von dieser Fraktion eingesammelt. Das schreit nach einer Deutung und legt die Vermutung nahe, dass in Zeiten der guten Konjunktur und der schlechten Zinsen, viele Menschen ihre Wohnungen mit neuen Möbeln ausgestattet haben.

Der Wertstoffhof

Die Singener lieben ihren neuen Wertstoffhof. Die Zahl der Besucher der Sammelstelle stieg 2017 um 27,1 Prozent auf 53 010. Das liegt auch an den neuen Öffnungszeiten. 2016 konnten die Bürger ihre Wertstoffe an 148 Tagen bringen. Seit 2017 ist der Hof an 225 Tagen geöffnet. Um noch kundenfreundlicher zu werden, wollen die Stadtwerke mit Hilfe der Thüga eine neue Technik (Low-Power-Wireless Netzwerkprotokoll) installieren, über die Informationen zur Länge der Warteschlange vor dem Wertstoffhof vermittelt.

