Erika Kaiser ist 86 Jahre alt. Früher hat sie gerne gebastelt und im Haushalt gearbeitet. Jetzt geht das nicht mehr. Denn sie ist unsicher geworden und sie zittert. Ein gerader Scherenschnitt gelingt ihr kaum noch. Ihre Kinder haben in der Wohnung in Aach einiges renoviert, sodass dies etwas altersgerechter ist.

Frau Kaiser ist in letzter Zeit zunehmend durcheinander, erkennt manchmal ihre Kinder nicht mehr oder legt auch einmal den Geldbeutel im Kühlschrank ab. Wie kann Frau Kaiser möglichst lange zuhause in ihrer vertrauten Umgebung bleiben?

1,7 Millionen Menschen mit Demenz

Erika Kaiser gehört zu 1,7 Millionen Menschen in Deutschland mit Demenz. Sie heißt in Wirklichkeit anders, aber ihre Situation ist typisch. Viele solcher Betroffener kennt Brigitte Gräble. Sie leitet die Tagespflege der Sozialstation St. Wolfgang in Engen. Sie weiß: „Alle wollen, dass der alte Mensch möglichst lange zuhause bleibt: Der Betroffene und die Angehörigen.“

Verschiedene Einrichtungen gibt es, die dabei unterstützen. Eine davon ist die Engener Sozialstation. Senta Heiß, Pflegedienstleiterin, beschreibt: „Neben aufwendigeren Körperpflegen übernehmen unsere examinierten Kräfte alles, was zur Behandlungspflege gehört. Dazu gehören Spritzen, Wundverbände oder auch Hilfe beim Anziehen von Thrombosenstrümpfen.“

Damit Menschen mit Demenz möglichst lange zuhause leben können, gibt es zahlreiche Hilfsangebote. Leben zuhause machen beispielsweise die Helferinnen von Sozialstation und Tagespflege St. Wolfgang in Engen möglich. Hier im Bild Tanja Gansohr (Altenpflegerin Tagespflege), Brigitte Gräble (Leiterin Tagespflege), Senta Heiß (Pflegedienstleitung Sozialstation). | Bild: Uli Zeller

Neben der Sozialstation gebe es noch weitere Bereiche, die dabei unterstützen, möglichst lange zuhause leben zu können, so Gräble. Frau Kaiser etwa könnte fünf Tage in der Woche in der Tagespflege betreut und am Wochenende von der Sozialstation besucht werden. Der häusliche Betreuungsdienst oder die Nachbarschaftshilfe würde ihr etwas vorlesen, mit ihr basteln oder auch spazieren gehen.

Tipps für das Leben zuhause

Die Pflegekasse unterstützt Menschen, die gerne zuhause bleiben möchten. Olaf Schulze Pflegeberater vom Pflegestützpunkt Landkreis Konstanz, hat einige Tipps, die das Leben zuhause länger lebenswert machen:

Olaf Schulze, Pflegeberater vom Pflegestützpunkt Landkreis Konstanz, hat einige Tipps, die das Leben zuhause länger lebenswert machen. | Bild: Uli Zeller

Ein gut funktionierendes Netzwerk aufbauen (Familie, Nachbarn, Bekannte, Pflegedienst, Nachbarschaftshilfe, Hausarzt).

aufbauen (Familie, Nachbarn, Bekannte, Pflegedienst, Nachbarschaftshilfe, Hausarzt). Einen Pflegegrad beantragen, um den Zugang zu den Leistungen aus der Pflegeversicherung zu ermöglichen

beantragen, um den Zugang zu den Leistungen aus der Pflegeversicherung zu ermöglichen Die häusliche Umgebung gestalten (z.B. gute Beleuchtung, Stolperfallen durch Schwellen und Treppen beseitigen, automatisches Nachtlicht).

gestalten (z.B. gute Beleuchtung, Stolperfallen durch Schwellen und Treppen beseitigen, automatisches Nachtlicht). Hilfsmittel organisieren (Badewannenlifter, Rollator, Rollstuhl usw.).

organisieren (Badewannenlifter, Rollator, Rollstuhl usw.). Verriegelungsmöglichkeiten anpassen. Etwa die Badezimmertür mit Öffnungsmöglichkeit von außen. So kann im Notfall schnell geholfen werden.

anpassen. Etwa die Badezimmertür mit Öffnungsmöglichkeit von außen. So kann im Notfall schnell geholfen werden. Zuschüsse beantragen. Zum Beispiel für Umbaumaßnahmen. Wer sein Badezimmer pflegegerecht umbauen will, kann dafür einen Zuschuss der Pflegeversicherung erhalten. Aber auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt solche Vorhaben mit einem Kredit oder Zuschuss.

Für die Unterstützung durch Sozialstation oder Tagespflege können Leistungen der Pflegekasse in Anspruch genommen werden. Über die verschiedenen Leistungen informieren die Berater des Pflegestützpunktes des Landkreises. In einigen Gemeinden wie Tengen bietet der Pflegestützpunkt auch Außensprechstunden an.