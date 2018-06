Singen Weitwinkel zeigt Kurzfilme in der Singener Gems

Das kommunale Kino lädt nach der Vorführung am 12. Juli zur Diskussion mit Regisseur Andreas Kessler ein.

Im Rahmen der Reihe „junger deutscher Film“ zeigt Singens kommunales Kino Weitwinkel eine Auswahl ausgezeichneter Filme vom Deutschen Kurzfilmpreis. "Wir können sieben von insgesamt 13 nominierten Filmen zeigen", so Peter Link vom Singener Weitwinkelverein. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die besten davon in Köln mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet, die anderen wurden in die Vorauswahl für den begehrten Preis nominiert. Dabei hat die Auszeichnung mittlerweile eine lange Tradition. "Die Kurzfilm-Auszeichnung wird seit 1956 verliehen und ist der wichtigste und höchst dotierte Preis für kurze Filme in Deutschland", betont Link. Sie ist mit Preisgeldern von bis zu275 000 Euro dotierte. Umso wichtiger sei es, die Filme auch zu präsentieren. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr unter dem Titel "Die Kurz.Film.Tour" eine Tournee mit den Filmen durch deutsche Programmkinos. Sie startete 2018 im Saarland und kommt jetzt nach Singen. "So haben wir die Gelegenheit, Filmliebhabern am nächsten Dienstag, 12. Juni, die besten Kurzfilme des vergangenen Jahres zu präsentieren", freut sich Link. Um 19.30 Uhr beginnt die Vorführung. Das Weitwinkel-Kino könne so zu einem vielseitigen Programm voller spannender, lustiger und emotionaler Filme einladen. "Unsere Auswahl kombiniert wieder die Genres Spiel- , Dokumentar-, Experimental- und Animationsfilm, sowie spannende Misch-Formen", verspricht Link.

Dazu soll auch die Gelegenheit kommen, mit einem Filmemacher in die Diskussion einzusteigen. Regisseur Andreas Kessler, dessen Kurzfilm "Blind Audition" ebenfalls nominiert war, wird am Abend anwesend sein und sich nach dem Programm den Fragen des Publikums stellen. Kessler, der seinen Film kürzlich auch auf dem renommierten Tribecca-Filmfestival in New York vorstellen konnte, wird von den Besonderheiten des Filmgeschäfts ebenso berichten können, wie von der Herausforderung der Finanzierung solcher Kurzfilme – und warum ihm das Klavierspiel bei der Umsetzung seiner Filme hilft.

Die Kurzfilmtour, die es seit 1998 zur Stärkung der Kunstform Kurzfilm gibt, startete im Januar bereits zum 10. Mal beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken

Mehr Infos zu dem Projekt im Internet: http://www.kurzfilmtournee.de