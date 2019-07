von Rolf Hirt

Die Festfreudigkeit der Bohlinger ist schon bemerkenswert. Annähernd 900 Besucher zählten die Veranstalter der Trubehüeterzunft beim Weinfest auf dem idyllischen Rathaus- und Kirchplatz. Das ist Rekordbesuch. Nicht mal die Störche auf dem Nest des Runden Turmes ließen sich von dem Trubel der Besucher und der Musik stören. „Alles passte, das Fest mit dem Wein vom Galgenberg ist zu einem echten Gassenhauer und Magneten geworden, wir wollen den hohen Standard zur Zufriedenheit aller Gäste weiterentwickeln“, sagte ein überglücklicher Präsident Tobias Müller, der von allen Seiten viel Lob erntete. Dass die ofenfrische Dünnele, Käse und Fischknusperle infolge des großen Ansturms rasch vergriffen waren, tat der prächtigen Laune keinen Abbruch.

„Die Bohlinger haben ein ganz tolles Fest, Respekt, was hier im Dorf alles geboten wird, da kommen wir immer wieder gerne“, sagte Karl Denzel aus Singen lobend und ließ sich mit seinen Freunden den Bohlinger Wein schmecken. Ortsvorsteher Stefan Dunaiski und Narrenpräsident Tobias Müller hatten zuvor das 15. Weinfest offiziell mit großen Gläsern eröffnet.

Neben der Geselligkeit noch eine Ausstellung

Der Winzer Hans Rebholz aus Liggeringen baut seit dem Jahre 2002 am Südhang des Bohlinger Hausbergs Galgenberg die Trauben für diesen Wein an. „Die Qualität der Rebholz-Weine ist erstklassig, da passt dieses Weinfest treffend“, sagte Wolfgang Kramer aus Bohlingen. Die Stimmungsband „Zwicks Mi & Betty“ sorgte derweil für ausgelassene Stimmung und lud zum Mitsingen und Tanzen ein. „Ein wunderschönes Sommerwetter, guter Wein und nette Gespräche mit den Dorfbewohnern“, sagte Sonja Gabele freudig, mit ihrer Familie fühlt sie sich in Bohlingen sehr wohl.

Im Rathaus mit seiner knarrenden Holztreppe von 1848 hatte der Museumsverein zu einer Ausstellung eingeladen. „Damit die Bohlinger Geschichte lebendig bleibt, zeigen wir alte Schätze aus dem dörflichen Lebensalltag und bieten dazu auch gerne Führungen an“, erklärte Vorsitzender Roland Isele.