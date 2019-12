Die stimmungsvollen Weihnachtslieder des Chors „Sisingas“ kündigten den Besuch schon auf den Gängen des Klinikums Singen an: Oberbürgermeister Bernd Häusler, Geschäftsführer Peter Fischer und der ärztliche Direktor Professor Frank Hinder begaben sich in Begleitung von Ärzten, Vertretern des Betriebsrates und der Klinikseelsorge auf den traditionellen Weihnachtsrundgang. „Frohe Weihnachten und baldige Genesung“ war ihr Wunsch an Patienten auf allen Stationen, die die Frage: „Kann ich vor Weihnachten nach Hause?“ zurzeit besonders beschäftigt.

Für Wolfram Schick aus Engen ist die Frage schon geklärt, er wird vor dem Fest entlassen. „Hierbleiben zu müssen wäre schon trostlos“, sagte er, fügte aber gleich hinzu, dass er mit der Behandlung und dem Aufenthalt insgesamt sehr zufrieden war. Am Tag des Rundgangs waren 350 Patienten stationär im Klinikum untergebracht. Bruno Schreiner aus Tengen hoffte, dass er noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest nach Hause könne. „Entlassung eine Woche nach der OP“, hätte der Arzt gesagt. Er war zuversichtlich, denn der Eingriff sei sehr gut verlaufen.

Schwester Daniela hat fast 20 Weihnachtsdienste hinter sich

Die Frage „Weihnachten zu Hause oder Dienst in der Klinik?“ stellt sich auch für das Personal. „Zum Glück diesmal nicht“, freut sich Schwester Daniela auf die freien Festtage. Seit 25 Jahren arbeitet sie in der Klinik, in dieser Zeit habe sie 18 oder 19 Mal Dienst gehabt. An Weihnachten sind Ärzte und Personal regulär im Einsatz, vom 24. bis 26. Dezember wird jeweils in drei Schichten gearbeitet.

„Der Dienstplan wird gemeinsam abgesprochen und Wünsche werden berücksichtigt“, sagte Heike Tec, Stationsleiterin der Gefäßchirurgie. Anwesend sei Personal von examinierten Krankenschwestern und Krankenpflegern bis zu Auszubildenden. Bei derzeit 34 belegten Betten werde es nicht bleiben, Patienten, bei denen es möglich ist, könnten vor den Festtagen nach Hause.

In ihrem Verlauf einschätzbare Operationen werden so geplant, dass die Patienten vor den Festtagen die Klinik wieder verlassen und Weihnachten mit ihren Liebsten feiern können. In manchen Fällen sind stationäre Behandlungen aber notwendig.

Immerhin ein Bett mit Aussicht

Jürgen Klimas aus Radolfzell muss bleiben, seine Familie wird ihn zu Weihnachten besuchen. Er sei zum ersten Mal im Krankenhaus, aber er lasse sich nicht unterkriegen: „Ich bin hier gut versorgt, das Zimmer ist groß und ich habe vom Bett aus einen schönen Blick nach draußen“, hofft der 76-Jährige auf baldige Besserung.

Auch in der Kinderklinik sind in der Regel einige junge Patienten auf stationäre Behandlung angewiesen. Noch vor einigen Jahren kamen Notfälle dazu, da die Praxen ansässiger Ärzte geschlossen haben. Seit Einführung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes sind Notfälle an den Feiertagen auf der Station aber nicht zu erwarten: „An Wochenenden und Feiertagen ist der Notdienst zuständig“, erklärte Professor Andreas Trotter, Leiter der Kinderklinik – er sei froh über diese Einrichtung. Musste früher die jeweilige Arztpraxis aufgesucht werden, ist heute die Klinik Anlaufstelle für Notfälle bei Kindern wie auch Erwachsenen. Die Versorgung findet in der Notfallpraxis im Hauptgebäude des Klinikums im Erdgeschoss statt.