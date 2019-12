Singen vor 7 Stunden

Weg von der Straße: Wie ein Mann seine Wohnung verlor und Jahre später eine neue fand. Und was er als Obdachloser erlebte

Im Sommer schlief er am Singener Hallenbad, im Winter in einem Abbruchhaus. Heute hilft der 62 Jahre alte Günter Mayer anderen – und berichtet, wie er obdachlos wurde, was er in dieser Zeit erlebt hat und wie er sich seine Zukunft vorstellt.