Frank Rohne hat zwei junge Hunde, die gerne mal in Hecken schnuppern. „Ich bin gottfroh, dass die beiden angeleint waren“, berichtet der Mann aus Singen. Denn als er am Sonntagmorgen in der Südstadt den unbefestigten Schotterweg gegenüber der Straße Lindenhain entlang lief, fiel ihm in Höhe des Umspannwerks ein Metallgegenstand auf, der den Tierfreund schaudern ließ: eine gespannte Schlagfalle.

„Sie lag einfach offen an der Weggabelung nahe der Aach„, blickt der 53-Jährige zurück. „Ich dachte sofort an die Gefahr für Hunde und Katzen. Im schlimmsten Fall hätte sogar ein Kind zu Schaden kommen können“, glaubt Frank Rohne.

Mit einem Stock entschärft

Um dieser Gefahr vorzubeugen, schnappte er sich einen Stock und löste die Falle aus. „Nachdem ich die Falle entschärft hatte, habe ich sie zur Polizei gebracht“, berichtet der Singener. Die Beamten hätten sehr freundlich reagiert und alsbald auch die Umgebung nach weiteren Fallen abgesucht. Um mehr über den unbekannten Fallensteller herauszufinden, starteten die Polizisten anschließend einen Zeugenaufruf. Mit Erfolg. Bereits wenig später meldete sich ein Hinweisgeber beim Polizeipräsidium Konstanz: Die Stadt Singen.

Achim Eickhoff, Pressesprecher der Stadt, weiß, wer die Falle platziert hat: „Ein sehr erfahrener Bisamfänger. Seit Jahren bereits stellt er zwischen dem 31. Oktober und dem 1. April entsprechende Fallen im Uferbereich auf und kontrolliert sie.“ Der Zeitpunkt ist kein Zufall. So könne man sicherstellen, dass auch wirklich nur Bisamratten in den Fallen landen und nicht zum Beispiel junge Biber.

Und was ist mit Katzen oder Hunden?

Der Stadt-Sprecher betont, dass es noch nie einen Zwischenfall gegeben habe, bei dem Haustiere in Mitleidenschaft gezogen worden seien. „Unser Mitarbeiter ist nicht nur ein seriöser Mensch, er ist auch selbst Hundebesitzer“, erklärt der Pressesprecher.

Umgekehrt sei die Stadt dazu verpflichtet, die Bisamratte zu jagen. „Das ist eine Vorgabe, die sich aus dem Wasserschutzgesetz ergibt.“ Der Grund: Die Wildtiere könnten Uferdämme unterwandern und untergraben. Der zuständige Bisamfänger sei nicht nur befugt, die angeordnete Bejagung durchzuführen: Er würde dabei auch auf gebräuchliche Methoden zurückgreifen, sagt Achim Eickhoff. Die von der Stadt aufgestellten Fallen würden ihren Zweck erfüllen, sie seien aber keine Mordinstrumente.

Fallenfinder erwägt rechtliche Schritte

Das sieht Frank Rohne anders: „Die Stadt muss sensibler im Umgang mit Tieren werden“, findet der 53-Jährige. Er habe mit eigenen Augen gesehen, welche Gefahr von der Schlagfalle ausging. „Meine Hunde wären betroffen gewesen.“ Und damit sei auch er involviert, betont Rohne. Er habe vor, den Vorfall mit seinem Anwalt zu besprechen.