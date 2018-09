von Steffen Mierisch

Bevor die CDU-Gemeinderäte von der Nachbargemeinde Bohlingen kommend Überlingen am Ried erreichen, sitzt Wolfgang Bangert auf den Stufen vor dem Rathaus und wartet auf seinen Amtsnachfolger. Später soll sein Ortsteil das Thema sein, aber zuvor geht es ihm um größere Themen. Er wünscht sich mehr Menschlichkeit, er versucht sich vorzustellen, was wäre hier im Ort, wenn es wieder so käme wie vor 85 Jahren.

Schließlich gehen alle in den Sitzungssaal, wo Ortsvorsteher Bernhard Schütz Pläne an die Wand heftet. Das erste Thema heißt "Obere Brunnenstraße" und Schütz wirkt, als wäre er zufrieden mit dem Plan. Aus der Straße wird eine Einbahnstraße mit Brunnen für die Kinder und entsprechendem Tempolimit. "Strittig war eigentlich nur der Standort dieses Baumes", erzählt Schütz und tippt mit einem Kugelschreiber auf den entsprechenden Kreis auf der Karte. Das Problem sei aber gelöst, Sorgen macht ihm nur die fehlende Resonanz auf die Ausschreibung.

Geplanter Kiesabbau stößt weiter auf Gegenwehr

Einig sind er und seine Mitstreiter sich auch, den Wald schützen zu wollen, der durch einen geplanten Abbau des darunter liegenden Kieses zurzeit bedroht sei. Einige Stimmen im Ortsvorstand befürchten jedoch, dass es nach der Kommunalwahl anders aussehen könnte. Deshalb habe man sich schon verschiedene Dinge ausgedacht, denn hier finde niemand, dass der Kies abgebaut werden sollte. Es wurde Wald aufgekauft, um die Kontrolle zu behalten, auch CDU-Gemeinderäte aus Singen sichern ihre Unterstützung zu.

Außerdem liegt daneben der Sportplatz und dort trainiert der Sportverein. Und gegen diesen könne man hier nur verlieren, hofft man. Andernfalls würde das Naherholungsgebiet immer kleiner, fürchtet Schütz. Zudem drohe der Lärm des Industriegebiets dann bis in den Ort durchzudringen, warnt der Ortsvorsteher und fährt mit seinem Bleistift den zu kurzen Weg von den Fabriken bis zu den Häusern nach. Hier bräuchten sie keine Parteipolitik, erklärt Schütz später im Wirtshaus. Das Zusammenleben müsse man doch pragmatisch regeln: "Wir sind uns eigentlich einig."

