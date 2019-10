Der Politikwissenschaftler Hajo Funke sieht Wolfgang Gedeon (AfD) in einer Mitschuld für den Terror in Halle. Zur Erinnerung: Bei der Landtagswahl 2016 stimmte jeder siebte Wähler für den Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Singen.

Hajo Funke ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Der 74-Jährige lehrte von 1993 bis zu seiner Emeritierung 2010 als Professor an der Freien Universität Berlin und gilt als Experte in Sachen Rechtsextremismus und Antisemitismus. In seinen