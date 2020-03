von Fabio Bleise

So mancher Schüler fragt sich bestimmt, was die Lehrer am jährlichen pädagogischen Tag eigentlich machen? Ihnen kann es letztlich egal sein, sind sie doch für diesen einen Tag vom Unterricht befreit. Für die Lehrer jedoch bietet sich die Möglichkeit, fernab vom Schulbetrieb Themen anzusprechen, die sonst unter den Tisch fallen. In diesem Jahr machten sich die Lehrer des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums während zwei Workshop-Runden und diversen Vorträgen über den Umgang mit Konflikten im Schulalltag Gedanken.

„An diesem Tag redet keiner über Versetzungsfragen oder Noten-Konferenzen“, sagte Andreas Dammert vom Schulleitungsteam. Stattdessen würden die Lehrer in den Workshops viel lernen zu Themen wie Sanktionsforschung, Umgang mit Rechtfertigungs-Strategien und Messenger-Diensten, Cybermobbing und Klassenführung.

Schüler mit Folgen des eigenen Handelns konfrontieren

Bei der Abschlussdiskussion stand das Thema Sanktionen im Mittelpunkt. Experten und Lehrer waren sich dabei einig, dass Konsequenzen immer im Zusammenhang mit dem jeweiligen Fehlverhalten stehen müssen. Eine Lehrerin brachte es auf den Punkt: „Wir müssen die Schüler mit den Folgen des eigenen Handelns konfrontieren.“

Singen Es tropft vom Dach des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums – warum die Stadt dennoch mit der Sanierung wartet Das könnte Sie auch interessieren

Schülersprecherin Larissa Maucione konnte von ähnlichen Erfahrungen berichten: „Sinnlose Strafarbeiten oder Nachsitzen haben kaum Wirkung, sondern provozieren eher einen Hass auf den Lehrer.“ Von deren Seite wurde moniert, dass für eine systematische Konflikt-Auseinandersetzung, wie sie wünschenswert wäre, schlicht keine Zeit bleibe. Dammert schob den Spielball in Richtung Politik weiter: „Bei immer wachsenden Anforderungen kann dem Lehrpersonal nicht noch mehr Last auferlegt werden.“

„Mehr als nur eine Bildungseinrichtung“

Schulleiterin Sabine Beck betonte indes die zunehmende Wichtigkeit des institutionellen Erziehungsauftrags: „Eine Schule ist heute mehr als nur eine Bildungseinrichtung“. Dieser sozialen Verantwortung müsse man sich bewusst sein und Konflikte mit der Persönlichkeitsentwicklung verknüpfen.