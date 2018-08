Es muss ja gar nicht viel passieren. Schon kleine Auffahrunfälle und die darauffolgenden kurzen Wortwechsel zwischen den Beteiligten sorgen für lange Schlangen auf der Bundesstraße 33, immer wieder auch für kilometerlange Staus. Ein Schwerpunkt ist der Bereich bei Hegne, zwischen der Einmündung bei der Waldsiedlung und dem Ortsende nördlich der Straße. Bis zur Kindlebildkreuzung und bis weit in Richtung Markelfingen herrscht dann bestenfalls Stop-and-Go. Aber warum ist das so und was können alle Beteiligten tun, damit die Fahrt nicht zur Geduldsprobe wird? Wir haben mit Paul Brühl, Experte für Verkehrssicherheit beim Polizeipräsidium Konstanz, gesprochen.

Hier kracht es oft: Auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Radolfzell ist der Abschnitt bei Hegne besonders gefährlich. Meist gehen die Unfälle zum Glück glimpflicher aus als bei dieser Kollision im Jahr 2016. Die Polizei stellt vor allem bei den Auffahrunfällen eine deutliche Häufung fest. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Viel Verkehr birgt ein hohes Unfall­risiko: Pro Tag fahren durchschnittlich mehr als 30 000 Fahrzeuge auf der Strecke. Dort wo sie nur zweispurig ist, ist die Straße an ihrer Kapazitätsgrenze. Das macht sich vor allem bei Hegne bemerkbar, sagt Paul Brühl. Dort herrscht größtenteils Tempo 70 und es gibt „auffallend viele Auffahrunfälle“. In den vergangenen drei Jahren gab es dort 14 Unfälle mit elf Leichtverletzten, allerdings sind in der Statistik viele kleinere Vorkommnisse gar nicht aufgenommen. Gründe sind Brühl zufolge: zu geringer Abstand, Ablenkung durch das Handy, mangelnde Konzentration. Bessern wird sich die Lage wohl erst, wenn das Stück ausgebaut ist und der Verkehr flüssiger vorankommt. „Nicht umsonst“, so Brühl, „wird die Straße vierspurig ausgebaut.“

Wer die Schuldfrage vor Ort per Handschlag klärt und den Rest der Versicherung überlässt, stellt später oft fest, dass das keine gute Idee war. Das jedenfalls ist die Erfahrung der Polizei. Paul Brühl rät: Anrufen und die Anweisungen der Beamten am Telefon befolgen. Sie haben Erfahrung und können abschätzen, ob die Unfallstelle unberührt bleiben muss und der Stau notfalls in Kauf zu nehmen ist. Sinnvoll ist es auch, sofort Fotos von der Situation und wichtigen Details zu machen. Ob man die Unfallautos schnell zur Seite fahren sollte, ist umstritten: Die Straßenverkehrsordnung schafft in diesem Punkt mehr Verwirrung als echte Hilfe. In Paragraf 34 heißt es dort, wer an einem Unfall beteiligt ist, hat sein Auto „bei geringfügigem Schaden unverzüglich beiseite zu fahren“. Andererseits steht nur wenige Sätze weiter geschrieben: „Unfallspuren dürfen nicht beseitigt werden, bevor die notwendigen Feststellungen getroffen worden sind.“ Was ein „geringfügiger Schaden“ ist, ist umstritten. Paul Brühl von der Polizei sagt, dass dies schon bei etwa 600 Euro nach Ansicht der Gerichte nicht mehr gegeben sei – für diese Summe bekommt man jedoch oft nicht einmal eine Stoßstange repariert. Im Zweifelsfall gilt: Die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei nicht verändern.

Nur noch schrittweise voranzukommen, ist ärgerlich – und ebenfalls unfallträchtig, wie Paul Brühl erklärt. Autofahrer sollten nicht nur an den rechten Straßenrand fahren, damit die Einsatzfahrzeuge gut durchkommen. Trotz Stress wegen drängender Termine sollten sie unbedingt konzentriert bleiben, sagt der Polizist. Und er appelliert an Autofahrer im Stau, die Finger vom Handy zu lassen und nicht noch schnell eine Nachricht wegen der bevorstehenden Verspätung zu schicken. Gerade im stockenden Verkehr mit nur geringen Abständen kommt es schon bei kurzer Unachtsamkeit schnell zum nächsten Auffahrunfall. Polizei erwartet deutlichen Rückgang der Unfallzahlen durch B-33-Ausbau: Wenn es bei Hegne mal wieder scheppert, versucht die Polizei, so schnell es geht, vor Ort zu sein, erklärt Paul Brühl. „Wir wissen, wie stauanfällig die B33 ist“, sagt er. Entspannen werde sich die Lage, wenn der vierspurige Ausbau abgeschlossen ist. Dann, so hofft er, fallen mehrere Knackpunkte weg: Wenn auf einer Spur Unfallfahrzeuge stehen, können auf der anderen die unbeteiligten Autofahrer langsam weiterfahren. Der Gegenverkehr ist zumindest bei kleineren Unfällen dann gar nicht beeinträchtigt. Schluss ist auf der vierspurigen Straße dann auch mit den zuletzt ebenfalls häufigen Unfällen im Gegenverkehr: Die beiden Fahrbahnen werden mit einem festen Teiler voneinander getrennt sein.

2010 überschlug sich ebenfalls an der unfallträchtigen Strecke ein Auto und kam auf dem nahen Radweg zu liegen. | Bild: Hanser, Oliver

Die Strecke Die Bundesstraße 33 verläuft auf rund 120 Kilometern vom Oberrhein über den Schwarzwald und den Bodensee bis nach Ravensburg. Besonders im Raum Konstanz stellt sie ein Nadelöhr dar und soll hier durchgängig auf vier Fahrspuren erweitert werden, um der steigenden Verkehrslast gerecht zu werden. Ihren geschichtlichen Ursprung hat die B 33 in der Landstraße von Straßburg nach Schaffhausen, die um das Jahr 1757 durch gemeinsame Initiative der angrenzenden Kleinstaaten zu einer Chaussee ausgebaut wurde. 1760 fuhr die erste Postkutsche zwischen Straßburg und Ulm über die damals neugebaute Straße. (das)

