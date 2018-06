vor 1 Stunde SK Singen War ein Hund im Spiel? Polizei sucht Zeugen zum Zugunglück mit einer Schafherde

Die Ermittlungen der Polizei zum Zugunglück bei Singen in der vergangenen Woche, bei dem eine Schafherde auf die Gleise am Fuß des Hohentwiel liefen und 49 Schafe getötet wurden, dauern an. Die Bundespolizei geht von 18.000 Euro Schaden aus.