von Rolf Hirt

Seit Jahrhunderten machen sich Christen gemeinsam auf den Weg, um Gott ein Stück nahe zu kommen. Mit Sorgen und Anliegen, Freude und Dank ziehen die Gläubigen zusammen auf Wegen und halten im Gebet innere Einkehr. Die Bohlinger Wallfahrt auf historischem Weg am Schienerberg bis nach Schienen ist eine von wenigen Pilgerreisen im westlichen Bodenseegebiet, die noch nach alter Tradition gefeiert wereden.

In diesem Jahr feiern die Bohlinger mit ihrer Wallfahrt am Sonntag, 7. Juli, ein kleines Jubiläum. Vor 15 Jahren wurde der steile Waldweg mit den 14 Kreuzwegstationen von ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren in einer Gemeinschaftsaktion neu errichtet. Nach Fertigstellung der Aktion beteiligten sich im Juli 2004 fast 250 Pilger an der ersten Wallfahrt. Das einzigartige Erlebnis bestärkte die Pfarrgemeinde, diese Wallfahrt jedes Jahr aufs Neue zu gehen.

Ursprung im Jahr 1876

Der Ursprung dieser Einkehr geht bis ins Jahr 1876 zurück, als eine Bohlingerin den Bau eines Kreuzweges am Schienerberg stiftete. Auf diesem Pfad pilgerten die Bohlinger dann 100 Jahre lang regelmäßig am Kreuzfreitag nach Christi Himmelfahrt zum Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Genesius nach Schienen. In den 70er Jahren geriet die Wallfahrt in Vergessenheit, bis die Bürger 30 Jahre später diese alte Tradition wieder mit Leben erfüllten.

„Ruhe finden, nachdenken, und beim Mittagessen die Gemeinschaft feiern“, beschreibt Reinhold Müller aus Bohlingen die Beweggründe, warum er alljährlich an dieser Wallfahrt teilnimmt. Am 7. Juli um 8.30 Uhr treffen sich die Wallfahrer an der ersten Station des Pilgerweges am Waldrand, zirka 700 Meter oberhalb der Hittisheimerstraße in Bohlingen. Um 10 Uhr werden die Wallfahrer an der Schrotzburgkapelle von einer Delegation aus Schienen empfangen, mit dem Musikverein Bohlingen geht es dann in einer Flurprozession hinunter nach Schienen zum Gottesdienst um 11 Uhr. Im Anschluß bewirtet die Jugendfeuerwehr Schienen mit dem Wallfahrtsessen, die Bohlinger Musikkapelle unterhält dazu die Gäste.