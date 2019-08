Sich nach der Kommunal- und Europawahl zurücklehnen, weil die nächste Wahl noch eine Weile hin ist? Nicht so in Singen. Hier hängt schließlich noch das ein oder andere Plakat. Und hier beschäftigen sich die Gemeinderäte bald einmal mehr damit, wie sie künftig ihre Plakate anbringen wollen und wo sie künftig ihre Informationsstände aufbauen können. Denn im Zuge der Neuregelung der Sondernutzungssatzung soll auch besprochen werden, wie bisherige Regelungen zur Wahl überarbeitet werden können. Die Positionen gehen dabei teils weit auseinander: Die Grünen möchten die Zahl der Plakate reduzieren, die FDP eine größtmögliche Freiheit. Zuletzt sorgte die Platzierung von Ständen beim Wochenmarkt für Unmut.

Weil Informationsstände da untersagt sind, mussten die Parteien sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite drängen. Kirsten Brößke (FDP) fand das „ungut“ und möchte sich für mehr Wahlfreiheit bei der Wahlwerbung einsetzen. Gelegenheit dafür hat sie schon bald, denn im September soll der Arbeitskreis erstmals zusammen kommen. Neben Politikern sollen auch Vertreter von Gastronomie und Handel dabei äußern können, wie sie sich Sondernutzungen vorstellen und wünschen.

Warum Plakate weiter wichtig sind

„Die Plakate haben immer noch die größte Reichweite aller Wahlkampf-Instrumente“, fasst Brößke die Bedeutung der Plakate zusammen. Singens Parteivertreter sind sich einig, dass die Schilder am Straßenrand wichtig sind. Wähler hätten damit schon eine Vorstellung davon, wer zur Wahl steht: „Gesichter schaffen Vertrautheit und Namen bleiben im Gedächtnis.“ Dazu passt die Erfahrung von Eberhard Röhm (Grüne): „Wenn man nicht oder verspätet plakatiert, wird man gefragt, ob man nicht zur Wahl antritt.“

Uneins sind sich die beiden bei der Anzahl

Die FDP hat rund 600 Plakate angebracht. Das zu begrenzen, hält Brößke für unnötig, auch weil Plakate für die kurze Zeit ein Teil der politischen Tradition seien. Der Gemeinderat hatte eine Begrenzung vor Jahren bereits beraten und abgelehnt. „Einschränkungen gibt es nur hinsichtlich der Stellen, an denen plakatiert werden darf“, erklärt Marcus Berger von der städtischen Abteilung für Sicherheit und Ordnung. Diese gelten für Parteien wie Veranstalter. Nur das Zeitfenster ist anders: Parteien dürfen erst 43 Tage vor dem Wahlsonntag plakatieren, müssen das aber nicht genauer anmelden.

SPD-Fraktionssprecherin Regina Brütsch stimmt Brößke zu, dass Plakate ein wichtiges Signal anstehender Wahlen sind. Allerdings kann sie sich eine Begrenzung der Anzahl vorstellen, auch aus ökologischen Gründen. In der Partei werde auch über die aktuellen Kunststoff-Plakate diskutiert: „Wir wollen prüfen, ob das herkömmliche Plakat aus Papier auf Karton umweltfreundlicher ist“, kündigt SPD-Ratsvertreter Hans-Peter Storz an.

Künftig weniger und umweltfreundlichere Plakate?

Wenn es nach Eberhard Röhm (Grüne) geht, könnten künftig deutlich weniger Plakate in Singen zu sehen sein: „Wenn in den wichtigsten Straßen jeder Laternenmast für sechs Wochen mit drei oder mehr Plakaten bestückt ist, dann ist das kein schöner Anblick.“ Seine Partei habe nur 200 Plakate genutzt. Auch die Freien Wähler sehen sich selbst als zurückhaltend: „Wir waren schon immer sehr sparsam mit Plakaten“, sagt Hubertus Both (FW). Er könne sich sogar an Kommunalwahlkämpfe erinnern, bei denen die Wählervereinigung komplett auf Plakate verzichtet hat. So weit möchte Franz Hirschle (CDU) nicht gehen: „Wahlplakate sollen die Wähler animieren, sich mehr über die Parteien als auch Kandidaten zu informieren“, deshalb seien sie auch in Zeiten der Digitalisierung wichtig. Aber: „Sicherlich kann man die Anzahl der Plakate nochmals reduzieren.“

Direkter Kontakt zum Wähler ist für viele besser

Wichtiger werde die direkte Ansprache von möglichen Wählern, sagen die meisten befragten Fraktionssprecher. „Die Arbeit an den Informationsständen habe ich als sehr positiv empfunden“, sagt etwa Both (FW). Veranstaltungen würden wichtiger, sagt auch Regina Brütsch (SPD) – gerne auch im Rahmen des Wochenmarkts. Dort sind Informationsstände aber unzulässig, wie Marcus Berger erklärt. „Da seitens der Parteien sehr deutlich kommuniziert wird, dass ein Wahlkampf nur läuft, wenn Infostände am Markt stattfinden, hat die Verwaltung solche Stände gegenüber des Marktes vor dem Finanzamt zugelassen.“ Doch das sei wegen des Marktplatz-Umbaus dieses Jahr nicht möglich gewesen. Laut Kirsten Brößke (FDP) führte das zu einer denkbar schlechten Situation für eine faire und ausgewogene Informationspolitik. Sie spricht von falschen Genehmigungen und Ständen an unzulässigen Stellen. Die bisherigen Bestimmungen seien teils zu restriktiv, teils zu schwammig formuliert. Daher will sie die Begrenzung von Informationsständen bei den anstehenden Arbeitskreis-Sitzungen ansprechen.

Brößke wünscht sich auch mehr Kontrolle und sieht die Stadtverwaltung in einer ganz besonderen Pflicht. Marcus Berger sieht das anders: „Ob das Verhalten der Parteivertreter gegenüber den Marktbesuchern immer angemessen war, ist uns nicht bekannt, da es aus unserer Sicht nicht Aufgabe der Stadtverwaltung ist, samstags Verhaltenskontrollen durchzuführen.“ Bei Plakaten hingegen werde geprüft, dass diese die Verkehrssicherheit nicht gefährden.

Hirschle: Besser ein kurzer, knackiger Wahlkampf

Franz Hirschle (CDU) äußert beim Thema Wahlwerbung eine neue Idee: „Wünschenswert wäre ein vielleicht etwas kürzerer, aber dafür intensiverer Wahlkampf. Das hilft Kandidaten, mehr auf Zack zu bleiben, und löst keine Langwierigkeit bei Bürgern aus.“

Von den beiden übrigen Parteien im Gemeinderat, SÖS und Neuer Linie, ging bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme ein.

