Was derzeit in der Singener Bahnhofstraße zu beobachten ist, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was in den kommenden Monaten auf die Bürger zukommt. "Ja, bei uns wird ein bissel gebaut", witzelte Oberbürgermeister Bernd Häusler am Wochenende noch auf dem Rathausplatz im lockeren Talk. Tatsächlich ist die Kernstadt jetzt schon mit so vielen Baustellen übersät, dass eine Autofahrt einem Hindernislauf gleicht. Behinderungen gibt es bei der Großbaustelle am Herz-Jesu-Platz und am Kunsthallenareal mit Straßensperrungen.

Nur ein Vorgeschmack

Was nun aber mit dem Bau des Einkaufszentrums Cano auf die Stadt zukommt, kann man nur als Herausforderung bezeichnen. Einen winzigen Vorgeschmack liefern die Vorbereitungen für dieses Vorhaben, die derzeit in der Bahnhofstraße zu beobachten sind. Der Leiter der Singener Straßenbauabteilung, Uwe Kopf, sagt dazu: "Das ist nur eine ganz kleine Baustelle. Wir verlegen die Bushaltestellen vom Holzerbau mehr in die Straße." Schon zum Ende der Woche sollten diese Arbeiten erledigt sein.

Der Blick von der Bahnhofstraße richtet sich in die August-Ruf-Straße, wo Mitarbeiter der Firma Gerhäuser mit ihren großen Sägen Beton zersägen. | Bild: Tesche, Sabine

Grund für dieses Provisorium ist der Baubeginn für das neue Singener Einkaufszentrum mit 16 000 Quadratmetern Verkaufsfläche, der für Juli terminiert ist. Lange hatte die Hamburger Entwicklungsgesellschaft der Otto-Gruppe vergeblich nach einem Generalunternehmer für dieses Großprojekt gesucht, um dann mit eigenen Baufachleuten einzusteigen. Auch die Grundstücksverhandlungen hatten sich hingezogen. Doch jetzt geht es wirklich los.

Abriss hinterm Bauzaun

Um den ungeliebten Holzerbau abreißen zu können, muss ein Bauzaun aufgestellt werden. So soll der Verkehr und auch der öffentliche Nahverkehr gefahrlos weiterfließen können. Mit der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die die Stadt parallel zum Bau des Cano in Angriff nimmt, haben die neuen Bussteige allerdings noch nichts zu tun. Nach den Plänen wird auf dem Bahnhofsvorplatz ein Busbahnhof unter einem großen Dach entstehen.

Die Reste eines ehemaligen Telefonladens werden in der Hegaustraße ausgeräumt. | Bild: Trautmann, Gudrun

Am kommenden Montag wollen die ECE-Planer um Marcus Janko das weitere Vorgehen beim Cano-Bau erläutern. Dabei wird es zunächst Informationen zur Geländebereinigung geben. Beim Rundgang um das Quartier ist das Ende der alten Ära längst greifbar. Die letzten Läden in der Hegaustraße zwischen August-Ruf- und Thurgauer Straße werden ausgeräumt. Überall stehen schon große Container für die verschiedenen Abfallsorten. Die Thurgauer Straße ist von der Bahnhofstraße geschlossen und wird wohl Sackgasse bleiben.

Stadtbus-Haltestellen Flexibiltät ist in Singen das Gebot der Stunde. Das gilt auch für die Fahrgäste der Stadtbusse, die sich vorübergehend am Bahnhof auf andere Zustiege einlassen müssen. Ab Freitag, 6. Juli, werden die Busse an folgenden Haltestellen abfahren: Linie 1: Haltestelle E vor Karstadt

