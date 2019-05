Die Stadt Engen bereitet ihren Frühjahrsputz vor. Für den Erfolg des Großreinemachens ist vor allem entscheidend, dass sich möglichst viele Helfer für die Aktion finden lassen. Damit das am Samstag, 11. Mai, gelingt, wird die Stadtputzete unter das Motto Saturday-for-Future gestellt, den letztlich geht es um den Umweltschutz. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Alten Stadtgarten in der Jahnstraße. Hier werden die einzelnen Gruppen eingeteilt, die in den verschiedenen Bereichen den herumliegenden Müll beseitigen. Zum Abschluss um 12.30 Uhr sind alle Helfer zu einem Vesper am Alten Stadtgarten eingeladen. Die Teilnehmer sollten wetterfeste Kleidung und Schuhe tragen sowie Kinder mit einer Signalweste ausstatten. Wer sich an der Putzete beteiligen möchte, kann sich bis zum 8. Mai beim Stadtbauamt (Sabine Jahn, Telefon: (0 77 33) 50 22 41 oder E-Mail: sjahn@engen.de) anmelden.