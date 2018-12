von Dieter Britz

Nein, die Silvesternacht 1968/69 war kein guter Zeitpunkt für einen Spaziergang auf den Hohentwiel. Etliche Minusgrade und ein ausgewachsener Schneesturm sorgten dafür, dass fast jeder den Jahreswechsel vor 50 Jahren lieber daheim in der warmen Stube feierte.

Der „Löwe vom Hohentwiel“, wie Theopont Diez auch genannt wurde, in Siegerpose, denn der Singener Hausberg gehört von nun an auch amtlich zu Singen. | Bild: Dieter Britz

Aber nicht alle: Denn eine stattliche Schar von etwa 70 dick vermummten Singener Bürgern zog es trotz sibirischer Kälte auf verschneiten und rutschigen Wegen in den letzten Stunden des alten Jahres auf den Singener Hausberg. Angeführt wurde die illustre Truppe von wichtigen Honoratioren der Stadt, allen voran der damalige Oberbürgermeister Theopont Diez. Es galt schließlich, dort oben ein Ereignis von wahrhaft historischer Dimension zu würdigen: Die Übergabe des seit über 400 Jahren in württembergischer Hand befindlichen Berges, der zur Gemarkung Tuttlingen gehörte, an Singen zum 1. Januar 1969. Theopont Diez hatte seinen ein Vierteljahrhundert währenden Kampf endlich gewonnen und konnte seinen Sieg mit dem Hissen der Singener Stadtfahne auf der Aussichtsplattform des alten Kirchturms krönen.

Als Pressevertreter in jener bedeutungsvollen Silvesternacht auf dem Hohentwiel war die große Flasche heißen Tees mit viel Rum nicht nur zur Erwärmung der eigenen Person in den Rucksack gepackt worden, sondern angesichts der Witterung in einer Doppelfunktion: Sie sollte auch Kamera und Elektronenblitz im Rucksack warm und funktionsfähig halten.

"Die große Flasche heißen Tee mit viel Rum, die ich mitschleppte, hatte eine ganz wichtige Doppelfunktion: Sie sollte nicht nur mich innerlich wärmen, sondern auch Kamera und Elektronenblitz im Rucksack warm und funktionsfähig halten."Dieter Britz war persönlich dabei, als der Berg erobert wurde | Bild: Dieter Britz

An der Karlsbastion war in jener Nacht für viele der rund 70 Singener, die bei der Übergabe des Hausbergs an ihre Heimatstadt dabei sein wollten, aber Endstation. Aus Sicherheitsgründen war am Eugenstor für die meisten Schluss. Hier kontrollierte die Freiwillige Feuerwehr streng den Zugang. Weiter hinein in die Festung durfte neben Mitgliedern der Feuerwehr und des technischen Hilfswerks, die für Sicherheit und Beleuchtung sorgten und schon am Nachmittag einiges an technischem Gerät nach oben geschafft hatten, nur eine kleine, handverlesene Gruppe: Neben Theopont Diez die Stadträte Max Kappeler, Friedrich Wieland und Emil Sräga, ein dreiköpfiges Südwestfunk-Fernsehteam, eine private Filmerin, Kulturamtsleiter Herbert Berner und die Vertreter der örtlichen Presse.

Wenige Sekunden vor Mitternacht: Theopont Diez befestigt die Singener Stadtfahne am Fahnenmast auf dem Kirchturm des Hohentwiel. | Bild: Dieter Britz

Sie standen schließlich frierend auf der Plattform des Kirchturms und warteten vor Kälte zitternd auf den Jahreswechsel. Doch wegen des Schneesturms war von der Stadt am Fuß des Berges das Läuten der Kirchenglocken höchstens zu ahnen, und zu sehen war schon gar nichts mehr. Also richtete man sich nach der Armbanduhr des Oberbürgermeisters. Als diese Mitternacht anzeigte, befestigte das Stadtoberhaupt die blau-gelbe Singener Stadtfahne an der Fahnenstange und sprach folgende Worte: „Ein alter Wunschtraum der Singener geht in Erfüllung. Mit dem Hissen dieser Fahne übernehmen wir den Hohentwiel in unsere Gemarkung in Ehrfurcht vor seiner Geschichte, in großer Dankbarkeit vor der Schönheit, die er uns immer wieder von unserer Heimat vermittelt...“

Theopont Diez muss alle Kraft aufwenden, um im Schneesturm die Stadtfahne zu hissen. | Bild: Dieter Britz

Dann endlich zog Theopont Diez höchstpersönlich unter großer Kraftanstrengung die Stadtfahne hoch – er und die drei Stadträte hatten aus Ehrfurcht vor diesem Augenblick, Schneesturm und Kälte hin oder her, ihre Häupter entblößt. Sofort danach entzündete Oberbrandmeister Berthold Bangert, der ebenfalls mit auf der Plattform war, 60 Feuerwerksraketen, die auf der Brüstung montiert waren. Wegen des Sturms streiften einige der Raketen die Singener Fahne und sengten sie an. Die erste Rakete war auch das Startsignal für die Böllerschützen auf der Wilhelmswacht, die es zwölfmal so laut knallen ließen, dass es angeblich sogar in der Stadt zu hören war. Gleichzeitig wurde auf der Karlsbastion der mächtige Holzstoß angezündet, den Mitarbeiter des städtischen Bauhofes schon am Vormittag des 31. Dezember aufgeschichtet hatten. In seinem wärmenden Schein hatte eine Bläsergruppe der Stadtmusik unter Leitung des Vizedirigenten Claus Dietz Aufstellung genommen und spielte einige Choräle, darunter „Gott grüße Dich“, „Freudenklänge“ und „nun danket alle Gott“. Gegen 1.30 Uhr war das Feuer erlöschen und die letzten Besucher hatten die Karlsbastion wieder in Richtung Stadt und warmer Stube daheim verlassen.

Feuerwerk: Das erste Hohentwielfest 1969 anlässlich der Eingemeindung des Hausberges zum Jahresbeginn wurde am 6.Juli mit einem großen Feuerwerk beendet | Bild: Dieter Britz

Am Neujahrstag fand dann im Bürgersaal des Rathauses ein Festakt für geladene Gäste statt: Dazu war als Vertreter der Landesregierung der damalige Innenminister Walter Krause (SPD) in die Stadt am Fuße des Hohentwiel, der nun endlich politisch und verwaltungstechnisch Teil der Singener Gemarkung war, gekommen. Den ganzen Tag über hatte im Rathaus ein Sonderpostamt geöffnet. Die Interessenten standen Schlange, um den Sonderstempel mit der Inschrift „Hohentwiel nach Singen eingemeindet“ zu bekommen.

Sonderstempel: Am 1. Januar 1969 hatte im Singener Rathaus ein Sonderpostamt geöffnet. Hier gab es einen Sonderstempel „Hohentwiel nach Singen eingemeindet“. | Bild: Dieter Britz

Das Jubiläum zum 50-Jährigen der Eingemeindung des Singener Hausbergs soll 2019 Kulturschwerpunkt der Stadt unter dem Hohentwiel sein.

