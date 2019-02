Singen – Das Gespräch ist eigentlich beendet, Karin Burger hat von ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten im Laufe der vergangenen 35 Jahre berichtet. Da fällt ihr noch etwas ein: "In der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) bin ich auch Mitglied. Da kam die Idee auf, eine Vesperkirche zu organisieren." Karin Burger war dabei und in zwei Wochen täglich fast sechs Stunden an der Kuchentheke im Einsatz. Schon ab November hatte sie mit Claudia Graf die Kuchenspenden organisiert und so koordiniert, dass täglich 30 bis 40 Kuchen zur Verfügung standen.

Mit kirchlichem Engagement hat alles begonnen

Ob Kuchenausgabe, Kirchenrenovierung oder Betreuung von Flüchtlingen – Karin Burger scheut sich nicht vor Aufgaben. Ihr Engagement begann 1985 in der Frauengemeinschaft der Liebfrauen-Pfarrgemeinde, in der sie die Leitung der Gymnastikgruppe übernahm. Das habe sich so ergeben, denn sie war vor ihrem Umzug von Freiburg nach Singen Sportlehrerin. "Von da an kam eins zum anderen, denn es war Pflicht der Gruppe, zur Frauenfasnacht einen Tanz aufzuführen", erzählt Karin Burger. Das mit Erfolg, über 300 Gäste seien gekommen. Geboren ist sie in Überlingen am See und daher mit der Fasnacht aufgewachsen. Mit vier Frauen gründete sie Mitte der 1990er Jahre die "Schättere", eine Frauengruppe, die am Schmotzigen Dunschtig noch heute durch die Stadt zieht und in Altersheimen und Betreutes Wohnen einkehrt.

Leitung der katholischen Frauengemeinschaft in Singen

Über die Gymnastik sei sie ins Ehrenamt reingerutscht. Mit zwei weiteren Frauen übernahm sie die Leitung der Frauengemeinschaft, die mit über 100 Mitgliedern dem Bundesverband Katholische Frauengemeinschaft Deutschland angehörte. Neben den Vorbereitungen des Gottesdienstes zählte zu den Aufgaben die Planung eines frauengerechten Jahresprogramms, zu dem auch öffentliche Veranstaltungen wie Fasnacht oder das Erntedankfest gehörten.

Karin Burger begleitet die Renovierung einer Kirche

Das Amt gab sie ab, als sie den Vorsitz im Pfarrgemeinderat übernahm. Burger sagt: "Ich wollte Bindeglied zwischen Pfarrer und Gemeinderat sein." Zu der Zeit erhielt die Liebfrauenkirche eine neue Heizung, auch die Renovierung der Kirche zum 50. Jubiläum der Pfarrgemeinde Liebfrauen rückte näher. Damit kam eine große Aufgabe auf sie zu: "Bei mir als Vorsitzende liefen die Fäden zusammen, ich musste immer präsent sein", betont sie, dass es nur möglich gewesen sei, weil sie nicht berufstätig war. In Absprache mit dem kirchlichen Bauamt Konstanz wurden gemeinsam Änderungen des Planes beschlossen. Über ein gutes halbes Jahr hinweg sei das fast eine tagesfüllende Aufgabe gewesen.

Für die Klinikseelsorge besucht sie Patienten

Nach 15 Jahren im Pfarrgemeinderat, davon zehn Jahre als Vorsitzende, legte Karin Burger eine Pause ein. Offen für neue Impulse kam auch schon die nächste Aufgabe auf sie zu. Waltraut Reichle von der Klinikseelsorge im Singener Krankenhaus hatte sie auf die Einrichtung "Zeit schenken" angesprochen, bei der Ehrenamtliche die Patienten besuchen. Karin Burger musste nicht lange überlegen, sie machte einem Ausbildungskurs und besucht an einen Nachmittag in der Woche und auf Wunsch auch öfter die Patienten. "Ich mache das sehr gerne, das ist ein Geschenk für mich".

Frauengemeinschaft organisiert Begegnung mit Flüchtlingen

Im Team mit anderen Ehrenamtlichen setzte sie sich auch für Flüchtlinge ein. Für die Mütter und Kinder der Familien, die in der Romeiasstraße untergebracht waren, organisierte die Frauengemeinschaft Nachmittage mit Spielen, Kaffee und Kuchen im Gruppenraum der Liebfrauen-Gemeinde. Als dann 200 Männer in der Kreissporthalle einquartiert wurden, seien viele Bürger in der Nordstadt besorgt gewesen. "Wir mussten etwas tun, damit wir uns gegenseitig kennen lernen", sagt Burger.

Auch Deutschunterricht für Flüchtlinge will organisiert sein

Auch die Männer nahmen die Einladung an und die Pfarrgemeinde wurde eine feste Anlaufstelle für sie. Burger hatte Helfer angesprochen, die bereit waren, Deutschunterricht zu geben, was von den Flüchtlingen angenommen wurde. Nach zwei Jahren änderte sich die Situation, es gab andere Angebote, aber noch heute bestehe Kontakt zu den Flüchtlingen. "Es ist ein tolles Gefühl, wenn man sieht, dass der Einsatz Früchte trägt". Manche der Flüchtlinge absolvierten heute eine Ausbildung, andere hätten Familien gegründet.

Fürs Hobby Tennisspielen bleibt auch heute Zeit

Auch wenn sie nicht berufstätig war, blickt Karin Burger auf eine erfüllte Zeit zurück. Nebenbei hat sie zwei Kinder großgezogen, in der Damenmannschaft der DJK Tennisabteilung gespielt und dort Kinder und Jugendliche trainiert. "Ein Jahr lang habe ich in der Verbandsliga gespielt, aber 2007 das letzte Turnier", erwähnt sie nebenbei. Heute geht die 66-Jährige es ruhiger an uns spielt Tennis nur zum Spaß.