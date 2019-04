"Grüß Gott, Grüezi miteinander", ruft Michèle Minelli den Zuhörern im gut besuchten St. Anna-Saal zu. Mit einem Schmunzeln quittiert sie die Singener Variante ihres Namens, die Roland Kneer in seine Begrüßung eingebaut hat. Mit einem kurzen Blick in die Biografie der Schweizer Autorin berichtet er, dass diese bis zum Alter von zwölf Jahren wortscheu gewesen sei. Davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. Minelli hat nach ihrem Karrierestart in der Filmbranche die Sprache zum Beruf gemacht. Als Romanautorin und Leiterin einer Autorenbildungsstätte.

"Wie viel Glück steht einem zu?"

Mit wenigen Sätzen führt Michèle Minelli ihr Publikum in die Szenerie ein. "Wie viel Glück steht einem zu?", fragt sie. Es geht um drei Paare unterschiedlichen Alters. Was Michèle Minelli dann vorträgt, hat allerdings wenig mit Glück zu tun. Der Gartenbuchautor Flurin (61) verbringt einen Urlaub auf den Kanarischen Inseln, wo er sich jeden zweiten Abend zu Hotel-Lesungen bereit erklärt hat. Seit sieben Jahren hat er kein Buch mehr geschrieben. Seine Selbstachtung ist mit dem schwindenden Publikumsinteresse geschrumpft. Nur ein paar verirrte Besucher wollen seinen Vortrag hören. Flurin liest gegen die Bedeutungslosigkeit an. Einzig auf seine treue Begleiterin Hélène kann er sich verlassen. Ein quälender Dialog zwischen Außen- und Innenwelt des abgehalfterten Autors entspinnt sich. Doch dann geschieht das Unwahrscheinliche: Die jüngere Christina erscheint und bringt auch Hélène ins Wanken.

Eine miserable Gärtnerin

Michèle Minelli wechselt spielerisch zwischen den verschiedenen Erzählsträngen. Flurin wird in all seinen Selbstzweifeln gezeichnet. Dass diese Geschichte im Roman wiederum nur eine Erfindung der jungen Protagonistin "Lili" ist, erfahren die Zuhörer erst im zweiten Teil der Lesung. Lili schreibt nämlich einen Roman über ihr 94-jähriges Idol, den weltberühmten Gartenbuchautor Noah Berger und dessen 70-jährige Frau Sonja. Und weil ihr der Zugang zu Noah verwehrt wird, erfindet Lili das Leben von Flurin und Hélène. Persönliche Erfahrungen von Trennung bis zu kanarischen Hotellesungen seien in den Roman (Salis Verlag Zürich) eingeflossen, erzählt Minelli. Zuvor hat sie sich als miserable Gärtnerin bezeichnet. Das Publikum lacht. Die Neugier ist angestachelt.