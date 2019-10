von Manuela Fuchs

„Experten schätzen, dass wir pro Jahr zehn Mal mehr Tote durch ungünstige Wechsel- und Nebenwirkungen von Medikamenten haben, als Verkehrstote“, lässt Christine Gitter die Gäste gleich zu Beginn der Veranstaltung wissen. Die Pharmazeutin und Schriftstellerin liest auf Einladung der VHS aus ihrem Buch „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Apothekerin. Die wohl unterhaltsamste Packungsbeilage der Welt.“

Problem mit Beipackzettel

Das Interesse bei dem vorwiegend älteren Publikum ist groß, der Tagungsraum der Stadthalle entsprechend gut gefüllt. Fast jeder kennt das Problem mit Packungsbeilagen von Medikamenten. Sie sind endlos lang, gespickt mit Fremdwörtern und oft schwer verständlich.

Da sich vermutlich nur wenige die Mühe machen, einen Beipackzettel von Anfang bis Ende durchzulesen, können unter Umständen wichtige Hinweise übersehen werden.

Medikamente nie in die Toilette

Andererseits schrecken die zahllosen Neben- und Wechselwirkungen manchen Patienten so ab, dass er seine Tabletten erst gar nicht einnimmt. „Wenn man bedenkt, dass es zehn bis zwölf Jahre dauert, bis ein neues Medikament überhaupt zugelassen wird und dabei Kosten von bis zu einer Milliarde Euro anfallen, ist es doch traurig, dass etwa ein Drittel der verordneten Medikamente nicht eingenommen und stattdessen entsorgt wird“, bedauert Christine Gitter.

Dabei gehören Medikamente auf gar keinen Fall in die Toilette, da die Wirkstoffe so wieder ins Trinkwasser zurückgelangen. „Alte Medikamente gehören in den Restmüll“, informiert die Apothekerin. Sie spricht über die Häufigkeit von „häufigen Nebenwirkungen„, und darüber, dass sogar Ärzte nicht immer genau sagen könnten, um was für eine Größenordnung es sich dabei handelt. Sie klärt auf über Doppelblind-Studien und den Placebo-Effekt und warum man Betablocker niemals mit Grapefruitsaft einnehmen sollte.

Ergänzungsmittel meist überflüssig

Auch über den Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln weiß Gitter so einiges zu berichten. „8000 solcher Mittel wurden allein im letzten Jahr neu angemeldet“, berichtet sie „dabei sind sie in 95 Prozent der Fälle überflüssig und können sogar schaden.“ Die Gäste konnten während der Lesung jederzeit Fragen stellen, die die Apothekerin bereitwillig beantwortete.