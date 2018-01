Singen Von Parteien, Abgeordneten und Verbänden

Bei der Aufarbeitung von Pressemitteilungen erschienen der SÜDKURIER-Redaktion in Singen drei Themen berichtenswert: Es ist die Forderung nach günstigem Wohnraum, die Einordnung von Investitionen beim Ausbau der Breitband-Infrastruktur und der Hinweis auf eine nicht alltägliche Studienreise.

Thema des Jahres

Fürs Jahr 2018 steht ein Top-Thema des Singener Gemeinderats fest: Es geht um die Menschen, die im Wettbewerb um ein Dach über dem Kopf besonders schlechte Voraussetzungen mitbringen. Die SPD-Fraktion hat dies schon öfters zur Sprache gebracht, inzwischen liegt ein offizieller Antrag an die Stadtverwaltung für die "Zurverfügungstellung von Notunterkünften für obdachlose Frauen und Familien" vor. "Angesichts der sehr angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt", so heißt es in dem von Fraktionschefin Regina Brütsch unterzeichneten Antrag, "geraten zunehmend Frauen und Alleinerziehende mit Kindern in die Situation drohender Obdachlosigkeit." Dazu besteht bereits ein Arbeitskreis Obdachlosigkeit, der laut Regina Brütsch zu einem ernüchternden Ergebnis kam. Die Stadtverwaltung, die für den betroffenen Personenkreis zuständig ist, sieht sich demnach derzeit nicht in der Lage "auch nur annähernd adäquate Unterkunft anzubieten". Die SPD hält dies für nicht tragbar und fordert deshalb die Schaffung einer Notunterkunft unter Einbeziehung eventueller Kooperationspartner (wie etwa Bauträgern oder freier sozialer Einrichtungen) sowie die "aktive Suche nach geeigneten Unterkünften am Wohnungsmarkt". Spätestens bis zur Sommerpause soll die Stadtverwaltung einen Plan für den Bau einer Notunterkunft für Frauen und Familien vorlegen. (tol)

Zahlenspiele

Die Zahlen hören sich gewaltig an: Die grün-schwarze Landesregierung verwendete im vergangenen Jahr rund 126 Millionen Euro der ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur. Nimmt man die Beträge, die seit Beginn der vom Land gestarteten Unterstützung der flächendeckenden Versorgung mit zeitgemäßen Leitungen investiert wurden, dann ergibt sich laut einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger (Grüne) sogar ein Betrag von 320 Millionen Euro – und wenn man sich den Bedarf vergegenwärtig, werden in den nächsten Jahren noch viele Millionen Euro dazukommen. Die bisherigen Beträge freilich reduzieren sich gewaltig, wenn man sie durch die Anzahl der unterstützten Projekte dividiert: Es sind nach Angaben der Politikerin 2019. Immerhin gehört inzwischen auch Gailingen zum Kreis der Gemeinden, denen die Landesregierung unter die Arme greift. Im Fall der Gemeinde am Hochrhein beläuft sich der Betrag auf 30 000 Euro. (tol)

Wilde Mischung

Egal, wie viel Geld in die zeitgemäßen Kommunikationsstrukturen gesteckt wird – am Ende geht doch nichts über die direkte Begegnung. Dieser Aufgabe hat sich die Gesellschaft zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (GFGZ) in Neuhausen/Schweiz verschrieben, die jetzt eine ungewöhnliche Studienreise anbietet. Dabei sollen sich vom 4. bis 9. Februar Deutsche, Schweizer, Ukrainer und Togolesen zu Diskussionen und Besichtigungen im politischen Berlin treffen. Orte der Begegnung werden unter anderem das Berliner Kinderhilfswerks Arche, der Deutsche Bundestag mit der Abgeordneten Daniela Kluckert, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Botschaft der Republik Österreichs, die deutsch-polnische Grenzregion Frankfurt/Oder sowie das preisgekrönte Flüchtlingsradio Amal sein. Das Ganze klingt zwar nach einer wilden Mischung, aber vielleicht bedarf's ja gerade solcher Initiativen, damit das Miteinander eine Chance hat (Infos: 077 45 / 926 0697 oder 0160 / 964 54 048 oderinfo@gfgz.org). (tol)