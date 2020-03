Singen – Nikita Miller ist ein begnadeter Erzähler. Er selbst nennt sich „comedic storyteller“. „Auf dem Weg ein Mann zu werden“ – so lautet der Titel seines Programms, mit dem er im Kulturzentrum Gems zu Gast ist. Das ist richtig unterhaltsam und lustig, auch wenn man nicht der Generation Y angehört.

Über Umwege, nämlich mit einer chaotischen Reise in einem Flix-Zug von Stuttgart nach Berlin, nimmt Nikita Miller, Jahrgang 1987 und Träger des Förderpreises des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2019, die Zuhörer mit auf seinen Weg zum Mann. Eigentlich hatte er gedacht, er fahre wegen eines Auftritts beim Quatsch Comedy Club nach Berlin. Sogar auf den Boxkampf zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua wollte er verzichten. Und den Kampf später anschauen. Ohne den Ausgang zu kennen. Doch seine Frau verrät ihm das Ergebnis, so ein Ärger! Und zu allem Überfluss muss er dann auch noch ins Musical.

Als Fünftklässler habe er sich das erste Mal für Mädchen interessiert, erzählt der Zwei-Meter-Mann, lässig auf einem Barhocker sitzend. Er und seine russischstämmigen Kumpels hätten dann schließlich einen Obdachlosen dazu gebracht, ihnen ein Pornoheft zu kaufen. In der Schule hätten sich die Jungens dann in der Pause um das Heft versammelt und ein Auserwählter in der Mitte des Kreises habe es umblättern dürfen. Als es die ersten freien Pornos im Internet gab, sei dies ein großer Wendepunkt im Leben seiner Gang gewesen. Zu köstlich, wie er das Prozedere beschreibt, als man sich zu dieser Zeit über ein 56-K-Modem ins Internet einloggen musste.

In der Schule wurde er mal zum Klassensprecher gewählt. Was sein Onkel aus Kasachstan gar nicht gut fand, ihn sogar als Verräter titulierte. Die Note 1,7 war auch nicht das, worauf Nikita hingearbeitet hatte. Er wollte eine 4, wie die Jungs aus seiner harten Gang. Nachsitzen empfand er als absolute Harmonie, denn diese Zeit nutzte er zum Gameboy-Spielen, weil das zu Hause verboten war. Überhaupt, zu Hause, immer diesen nervigen Gespräche mit seinem Vater, der, obwohl schon seit Anfang der 90er-Jahre in Deutschland, durch und durch Russe geblieben war. „Mein Vater hat schon durch bloße Anwesenheit Furcht eingeflößt“, erzählt Miller.

„Kennt Ihr die Phase, als ihr in der Jugend so sein wolltet wie ein Gangster-Rapper?“ fragt er ins Publikum. „Ich lief rum, als hätte ich seit einer Woche die Hose voll“, erzählt Nikita Miller. Sein Idol war damals der Rapper 2Pac, doch zunächst fehlte ihm die Goldkette für die vollständige Transformation. Und dann kam Yamal in die Klasse, ein farbiger Junge, der mit Brille und Polohemd ein Buch las. „Wir fanden ihn cool, weil er ein Buch las, ohne sich zu schämen.“ Auf die Frage, in welcher Gang sein Vater sei, habe Yamal geantwortet, dieser sei Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Aha, also zur Humboldt-Gang, dachte sich Miller damals.