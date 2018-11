von Sandra Bossenmaier

Hegau – In den Ladengeschäften offenbart sich eine endlose Auswahl an Adventskalendern. Gefüllt mit Süßigkeiten, Spielzeug oder gar Spirituosen gibt es für jeden Konsumenten das Richtige. Für eine andere Spannung, fernab von Konsum, sorgen in den Hegau-Gemeinden Arlen, Binningen, Schlatt unter Krähen und Überlingen am Ried die Adventsfenster. In den Gemeinden haben sich die Adventsfenster zur Tradition entwickelt. Sie sind für die Bevölkerung ein besinnlicher Treffpunkt. Vor dem Öffnen eines Fensters singt man oft gemeinsam Weihnachtslieder. „Eingeladen sind alle", fordert Sabine Schmid die Bevölkerung auf, bei den Adventsfenstern in Arlen vorbei zu schauen. Zum zweiten Mal organisiert sie diese in dem kleinen Dorf. Zwischenzeitlich hat sich das Organisatorische gut eingespielt.

Die Einnahmen dienen immer einem guten Zweck

„Man nimmt sich Zeit und klinkt sich aus dem Vorweihnachtsstress aus“, bestätigt Ulrike Maus aus Binningen. Auch hier schätzt man das Miteinander zwischen den Generationen, ob alteingesessen oder zugezogen. Ein positiver Nebeneffekt sei das Aufstellen eines Sparschweins. Die gesammelten Spenden werden einem guten Zweck, in diesem Jahr dem Eltern-Kind- und Kinderturnen des SV Binningen zugeführt.

Auch in Schlatt haben die Fenster eine lange Tradition

Vor über 20 Jahren in der Kindertagesstätte Schlatt unter Krähen entstanden, wird dort die Tradition des Schlatter Adventsfensters in das Dorf hinausgetragen. „Das ist eine Aktion für das komplette Dorf“, berichtet Beate Franz, die sich von Beginn an für diesen Adventskalender engagiert.