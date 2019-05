Er galt als Eisenfuß. Er war der härteste Abwehrspieler der Bundesliga. Sein Spitzname war die Axt. Er trug sechsmal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Er war deutscher Meister und stemmte den DFB-Pokal in die Höhe. Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1991/92. Und er war alkoholabhängig, spielsüchtig und ein Medikamenten-Junkie. Daraus macht Ulrich Borowka keinen Hehl. Im Gegenteil: Mit seinem jahrelang gehüteten Geheimnis geht er nun an die Öffentlichkeit. Der ehemalige Spieler von Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach will aufwecken, Aufklärungsarbeit leisten, Menschen aus dem Sumpf der Abhängigkeit heraushelfen oder sie gar ganz davor bewahren, in die Sucht abzurutschen. Mit Authenzität und Ehrlichkeit. Oder wie es der Leiter der Singener Kriminalprävention Marcel Da Rin bezeichnet: „Er lässt komplett die Hosen runter.“

Der 57-jährige Borowka, der 2012 ein Buch über seine Suchtjahre unter dem Titel „Volle Pulle – Mein Leben als Fußballprofi und Alkoholiker“ herausgebracht hat, nimmt auch bei seinem Vortrag im Rahmen der ersten Singener Präventionstagen kein Blatt vor den Mund. Und dies scheint bei den Besuchern anzukommen. „Unser Ziel ist es, den erhobenen Zeigefinger wegzulassen. Wir wollen mit der Realität überzeugen“, betont Kreisjugendpfleger Stefan Gebauer.

16 Jahre hütet Borowka sein Alkoholgeheimnis

20 Jahre lang war Borowka Fußballprofi, 16 Jahre Alkoholiker, 14 Jahre medikamentenabhängig und vier Jahre spielsüchtig. „Nicht nur bei Fans, auch auf dem Spielfeld bilden Alkohol und Fußball häufig eine unselige Allianz“, sagt der ehemalige Profi. So hart Borowka auf dem Spielfeld war – in einer Saison wurde er bei einer Umfrage unter allen Spielern mit 42 Prozent zum unfairsten Kicker der Bundesliga gewählt – so schonungslos ging er auch mit sich selbst ins Gericht: Er erzählte von seiner gescheiterten ersten Ehe, von Schlägereien, wie er durch seine Sucht sein ganzes Vermögen, das Haus und seine Familie verlor. Zu seinen „Höchstzeiten“ trank er am Tag eine Kiste Bier, eine Flasche Whiskey und eine Flasche Vodka. „Und danach bin ich ins Training gegangen“, so Borowka weiter. Medikamente lagen bei ihm Zuhause wie Smarties herum.

Trainingsleibchen kann ein Sportler nie genug haben: Als Dank für seinen Vortrag gab es von Kreisjugendpfleger Stefan Gebauer ein befree-Shirt für Ulrich Borowka. | Bild: Matthias Güntert

Irgendwann jedoch reichte es Borowka und er zog die Reißleine. Seit 2000 ist er trocken, hat dem Teufel Alkohol nach einem viermonatigen Aufenthalt in einer Entzugsklinik abgeschworen. Und dennoch stellt der beinharte Verteidiger klar: „Ich bin gefährdet bis an mein Lebensende. Das darf ich niemals vergessen.“

Damit Ulrich Borowka auch anderen Abhängigen helfen kann, hat er einen Verein zur Suchtprävention gegründet und berät Spieler mit Suchtproblemen. Im Rahmen seiner Lesungen wird er nimmermüde, Erwachsene und Vereinsangehörige in die Pflicht zu nehmen. „Wir Erwachsene sind Vorbilder für unsere Kinder. Doch wir treten diese Vorbildfunktion mit Füßen“, betont er. Bei Veranstaltungen halten sich die wenigsten an das Jugendschutzgesetz. Vielmehr ginge es bei den Planungen nur darum, ob man fünf oder sechs Bierwagen aufstelle. „Dadurch fördern wir, dass die Alkoholsucht in Deutschland zum Kulturgut wird“, so Borowka weiter. Seiner Einschätzung nach liege die Anzahl an Alkoholabhängigen in Deutschland wesentlich höher als die von der Bundes Therapeuten Kammer ausgerufenen 1,5 Millionen Euro. Laut Borowka liege die Dunkelziffer bei rund acht Millionen Abhängigen. „Und wir regen uns über die Feinstaubbelastung auf“, kritisiert er.

Da es schon vorgekommen ist, dass Unbekannte Ulrich Borowka auf Veranstaltungen Alkohol ins Glas geschüttet haben, lässt er seine Wasserflasche bei Auftritten nie aus den Augen. | Bild: Matthias Güntert

Es sind Erzählungen aus erster Hand, die beim Publikum gut ankommen. „Ulrich Borowka nutzt seine Bekanntheit, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen“, sagt Wolf Krüger, der dem Vortrag mit rund 30 weiteren Besuchern beiwohnte. Die Veranstalter hätten – und da machen sie keinen Hehl daraus – auf eine größere Resonanz gehofft. Doch auch hier kann Ulrich Borowka aushelfen: „Ich bin mit kleinen Erfolgen einverstanden“, sagt er am Ende seines Vortrages und nippt zufrieden an seinem Wasser.