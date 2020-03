Keine Alternative zu einem abrupten Bremsmanöver hatte ein Busfahrer laut Polizei am Donnerstagabend, als ein Ball auf die Bruderhofstraße in der Singener Nordstadt rollte. Durch die Gefahrenbremsung hat sich eine 85-Jährige, die laut Polizei als Fahrgast des Linienbusses am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Bruderhofstraße von ihrem Platz auf den Boden gestürzt sei, verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen habe der Busfahrer gebremst, weil ein Ball auf die Straße gerollt war und ein 36-Jähriger diesem nachgesprungen sei. Wie es im Polizeibericht heißt, soll die verletzte Frau die Verständigung des Rettungsdienstes abgelehnt haben.

Über die Frage, ob die dem Ball nacheilende Person tatsächlich die Fahrbahn betrat, gibt es widersprüchliche Aussagen. Die Polizei bittet deshalb Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.