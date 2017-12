Singen Vokalensemble Tonwerkstatt sorgt für fulminanten Schlussakkord bei Konzertreihe

Ein Raum aus Klang und Kerzenlicht: In der Konzertreihe "Advent im Kerzenschein" in der Herz-Jesu-Kirche wird auch das letzte Konzert zu einem beeindruckenden Erlebnis.

Das erste, was die Besucher begrüßte, war ein Meer aus Kerzen. Für den musikalischen Abend mit dem Vokalensemble Tonwerkstatt erhellten diese die ansonsten dunkle Herz-Jesu-Kirche. Es herrschte andächtige Stille, und als schließlich die Sänger, in schwarz gekleidet und jeder ein Licht in der Hand, den Raum betraten, fühlte man sich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt, als gregorianische Gesänge die mittelalterlichen Klöster erfüllten.

"Kern des Ensembles sind aktuelle und ehemalige Schüler der kirchenmusikalischen C-Ausbildung der Erzdiözese Freiburg, verstärkt von chorerfahrenen Sängern aus der Region", erklärte Chorleiter Georg Koch den Besuchern. An der professionellen Qualität ließ der Chor gleich am Anfang des Konzerts keinen Zweifel. Einige der Stücke wurden ohne instrumentale Begleitung gesungen und doch ertönten die Stimmen mit einer solchen Klangfülle, als seien es viel mehr Sänger als nur etwa 25. Stücke wie "Ave, Maria", "Maria durch ein' Dornwald ging" oder "Es ist ein Ros entsprungen" erklangen in bemerkenswerter Klarheit und Kraft.

Das Konzert beinhaltete unter anderem Werke von Karl Jenkins, James Macmillan und John Tavener, so zum Beispiel "Mother of God, here I Stand" aus dem über sieben Stunden dauernden Werk "The Veil of the Temple". Die Chorale und Motetten nahmen thematisch besonders die heilige Maria in den Blick. Gerahmt wurde die Veranstaltung von Lesungen aus verschiedenen Texten, so zum Beispiel aus dem Lukasevangelium. Besinnlichkeit ist wohl das Wort, das zu diesem Abend am besten passt. Der Chor im Lichtermeer ließ eine Atmosphäre entstehen, die sich nur schwer in Worte fassen lässt. Es war, als entstände ein Raum aus reinem Klang und Kerzenlicht.

Wie lange dauert es, einen so stimmungsvollen Abend vorzubereiten? "Wir hatten nicht viel Zeit, da die Musiker alle auch Mitglieder in anderen Chören sind", erklärte Georg Koch. "Vor etwas mehr als einem Monat haben wir angefangen." Dem Chor gelang eine Einstimmung auf Weihnachten, die kaum besser hätte vorbereitet sein können.