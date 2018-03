Singen Vier Polizisten im Einsatz, um aggressiven Ehemann unter Kontrolle zu bekommen

Nach Widerstand gegen Beamte landet der 38-jährige Mann in der Gewahrsamszelle des Singener Polzeireviers.

Eine Nacht in der Gefängniszelle verbrachte ein 38-Jähriger, nachdem er massiven Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben soll. Laut Polizeibericht wurden die Beamten am Freitag gegen 3.15 Uhr zu Hilfe gerufen, weil der Mann in stark alkoholisiertem Zustand seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung ein Mobiltelefon an die Nase geschlagen soll. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Beamten laut Polizei mit Kraftausdrücken und wehrte sich so massiv, dass er von vier Polizisten gesichert werden musste. Erst nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er auf richterliche Anordnung und nach erfolgter ärztlicher Untersuchung polizeilich in Gewahrsam genommen werden.