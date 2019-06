Nachdem die Abo-Vorschau im April schon die Vorfreude aufs Programm der Spielzeit 2019/2020 weckte, ist nun mit dem neuen Kulturspiegel das ausführliche Programm der neuen Theater- und Konzertsaison in der Stadthalle und auf der Musikinsel Singen erschienen.

Die Besucher dürfen sich auf spannende Schauspiele, Komödien mit Köpfchen, Oper, Musik- und Tanztheater, anspruchsvolle Kammer- und Symphoniekonzerte sowie erlebnisreiches Kindertheater freuen. Und schon das Titelbild verrät, dass in dieser Saison unter andrem große Broadway-Shows in der Stadthalle zu sehen sein werden.

Vom Musical zum Politthriller

Im Sprechtheater sorgen hochaktuelle Stücke, clevere Komödien und Klassiker für Abwechslung. Bekannte Schauspieler wie Günther Maria Halmer, Charles Brauer, Oliver Mommsen, Janina Hartwig, Anna Schäfer und Tanja Wedhorn verleihen dem Angebot überdies einen ganz besonderen Reiz. Mit herausragenden Gastspielen wartet in der neuen Spielzeit insbesondere der Musikalische Ring auf, unter anderem mit der deutschen Version des Broadway-Erfolgs „Chaplin – das Musical“ (Donnerstag, 13. Februar 2020). Im Schauspielring erwartet die Besucher eine interessante Mischung aus Hochaktuellem und Klassischem, unter andrem das packende und durchaus auch provokante Drama „Aus dem Nichts“ nach dem gleichnamigen Kino-Politthriller von Regisseur Fatih Akin (Sonntag, 10. November).

Kindertheater mit beliebten Helden

Selbstverständlich ist in der neuen Saison auch die Volksbühne wieder mit an Bord und hat unter andrem wieder einen konzertanten Abend im Angebot: die Berlin Comedian Harmonists mit ihrem Programm „Atemlos“ zum 20. Bühnenjubiläum (Dienstag, 21. Januar 2020). An einem Strang ziehen Kultur und Tourismus und Volksbühne auch beim Kindertheater, das beliebte Kinderbuchhelden auf die Bühne bringt.

Die drei Klassik-Konzertreihen werden wie gewohnt samstags veranstaltet. Die Symphoniekonzert-Reihe, auch diesmal gestaltet von der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz, und die Kammermusik-Reihe finden in der Stadthalle Singen statt, die drei Studiokonzerte auf der Musikinsel.

Attraktive Preise zu gewinnen

Neben dem Theater- und Konzertprogramm sind im „Kulturspiegel“ auch wieder weitere Angebote des gesamten städtischen Kulturprogramms unter dem Markenzeichen „KulturPur“ enthalten, vom Kunstmuseum über den Krimisommer bis hin zum Kulturschwerpunkt „50 Jahre Hohentwiel“. Ebenso haben alle Besucher der Stadthalle Singen dieses Jahr die Möglichkeit, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen und dabei nicht nur wichtiges Feedback zum Angebot und Service des Hauses abzugeben, sondern auch attraktive Preise zu gewinnen.

Neue Abonnement-Wünsche nimmt die Tourist Information Singen in der Stadthalle oder in der Marktpassage, Telefon (07731) 8 55 04, gerne entgegen. In den beiden Büros ist auch der neue Kulturspiegel erhältlich.