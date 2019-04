Nun schon zum 16. Mal lud der Badischen Sportbund Freiburg (BSB) seine erfolgreichen Senioren- und Mannschaftssportler zum südbadischen Sportlerempfang nach Singen ein. Und es spricht für das Ausrichterteam vom Singener Sportamt, dass wieder einmal nahezu 60 Aktive mit ihren Betreuern und Trainern in den Bürgersaal des Singener Rathauses gekommen sind. Die Tatsache, dass drei Weltmeisterinnen dabei waren, zeigt, wie hoch das sportliche Niveau in Südbaden ist. Zu den sechs Titelträgern von Europameisterschaften gesellten sich die Aktiven des RMSV Aach, die neben einer Vielzahl von deutschen Meisterschaften 2018 auch den Europameistertitel der Juniorinnen im 4er-Kunstrad errangen.

Hier hat der Sport hohen Stellenwert

Eingeladen und geehrt wurden Sportler, die im Jahr 2018 entweder deutsche Meister wurden oder bei Europa- oder Weltmeisterschaften eine Medaille gewonnen hatten. Einige schafften diese Kriterien gleich mehrfach wie etwa die Läuferin Elfriede Hodapp aus Achern (Jahrgang 1935), die sich neben ihrem Weltmeistertitel über 1500 Meter bei der Senioren-WM in Malaga noch zwei Vizeweltmeistertitel erlaufen konnte. Star des Abends aber war Brigitte Nittel aus Stegen, die bei Welt- und Europameisterschaften über unterschiedliche Laufstrecken zehn Medaillen holte. Vor der Sportlerehrung begrüßte Singens OB Bernd Häusler die Gäste. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, die gemeinsam mit BSB-Präsident Gundolf Fleischer die Ehrung durchführte, unterstrich den Vorbildcharakter der Veranstaltung und betonte auch die Rolle des Gastgebers: "Das ist nicht nur Tradition, dass der Empfang nun schon zu 16. Mal in Singen stattfindet, das hat seinen Grund auch in der Tatsache, dass der Sport in Singen einen hohen Stellenwert hat."

Es folgt ein Jahr des Übergangs

Verbandspräsident Gundolf Fleischer sagte, 2019 sei eher ein Vorbereitungsjahr, wobei er nicht nur die olympischen Spiele 2020 in Tokio im Auge hatte, sondern auch die anstehenden Verhandlungen mit der baden-württembergischen Landesregierung in Sachen Solidarpakt, das wichtigste Instrument zur Finanzierung des Vereinssports in Baden-Württemberg.