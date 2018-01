Singen Vesperkirche weitet den Horizont

Sagen Sie mal, Frau Fink, welche Bedeutung hat die Vesperkirche? Die Pfarrerin Andrea Fink der evangelischen Luthergemeinde erklärt im Gespräch, welche Rolle die Kirche bei dieser Aktion spielt

Frau Fink, die Lutherkirche ist jetzt schon zum dritten Mal Heimat für die Vesperkirche. Was bedeutet das für die Gemeinde?

Die Vesperkirche ist eine große Bereicherung für die Luthergemeinde. Sie weitet den Horizont, lässt noch einmal in ganz neuer Weise erleben, was Kirche ist, was Kirche-Sein bedeutet. Als Gemeinde haben wir den Auftrag, in die Gesellschaft hineinzuwirken, biblisch gesprochen "Salz der Erde" zu sein. Die Vesperkirche schafft die Möglichkeit, über die gewohnten Grenzen und Barrieren hinweg Menschen kennenzulernen, von ihrer Lebenssituation zu erfahren. Durch die Begegnungen und Gespräche wird die Wahrnehmung für Notsituationen geschärft, ebenso wird Gemeinschaft auf neue Weise erlebt, auch mit Menschen, die sonst den Weg in die Kirche eher selten oder überhaupt nicht finden. Eine weitere, für mich sehr wichtige Erfahrung ist, dass sich unsere Gemeinde hier als Teil der Ökumene, als Partnerin in einem großen Gemeinschaftsprojekt erlebt und begreift. Gerade das Miteinander der verschiedenen Kirchen, der Tafel, der Stadt und vieler weiterer Partner ist für mich eine inspirierende, ungemein wertvolle Erfahrung. Natürlich rüttelt die Vesperkirche auch an manchen traditionellen Vorstellungen von Kirche, das sorgt innerhalb unserer Gemeinde auch immer wieder für Diskussionen. Ich freue mich immer, wenn diese Diskussionen zu einem tieferen Nachdenken über unseren Auftrag führen – und darüber, wie wir uns als Kirche in der Stadt verstehen!

Für das soziale Projekt werden die Kirchenbänke ausgebaut, und das Gotteshaus verwandelt sich in ein großes Gasthaus. In welcher Rolle sehen Sie die Kirche hier?

Für mich ist das eine besondere Form der Gastfreundschaft, die die Kirche hier lebt. Gastfreundschaft ist ja ein ganz zentraler christlicher Wert. In vielen Kulturen und Religionen ist sie etwas Heiliges. Im Neuen Testament lesen wir in diesem Zusammenhang: "Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt!" Im Vorbereitungsteam war uns auch von Anfang an wichtig, dass wir ein gastfreundliches Ambiente herstellen: festlich gedeckte Tische, Ehrenamtliche, die die Gäste an den Tischen freundlich bedienen. Vor allem aber hat der Kirchenraum selbst eine ganz besondere Atmosphäre!

Das gemeinsame Mahl ist ein altes biblisches Motiv. Inwieweit zeigt es Ihrer Meinung nach auch heute noch Wirkung?

Schon in der Bibel wussten die Menschen, dass beim gemeinsamen Essen viel geschehen kann. Von Jesus wird immer wieder erzählt, dass er mit den unterschiedlichsten Menschen Tischgemeinschaft hatte und dass dadurch bei vielen etwas in Bewegung kam. Auch in der Vesperkirche geht es nicht nur darum, eine warme Mahlzeit zu bekommen, sondern auch darum, Sorgen, Hoffnungen und Nöte miteinander zu teilen. In den vergangenen beiden Jahren hat sich gezeigt, dass viele Menschen diese Art der Gemeinschaft schätzen, dass sie ihnen guttut.

Was bedeutet die Vesperkirche für Sie ganz persönlich?

In der Vesperkirche erlebe ich Kirche in guter Weise als "weiten Raum", in dem Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit sein können und sich gegenseitig bereichern. Ich schätze und nutze die Möglichkeit für vielfältige Begegnungen. Im Organisationsteam sind Beziehungen über die Grenzen der Konfessionen, Religionen und Institutionen hinaus gewachsen, die ich persönlich als sehr wertvoll empfinde. Das wirkt sich natürlich auch positiv auf andere Projekte und Vorhaben aus.

Das Projekt

Die Vesperkirche findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Vom 14. bis 28. Januar wird in der Singener Lutherkirche täglich von 11.30 Uhr bis 14 Uhr ein Mittagessen angeboten. Das Angebot ist für Jedermann. Für eine warme Mahlzeit, Getränke und Kuchen bezahlen die Gäste so viel sie können und wollen. Die Vesperkirche finanziert sich über Spenden und wird von ehrenamtlichen Helfern gestemmt.

Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann dies unter dem Stichwort "Vesperkirche" bei der Volksbank Baar Hegau, Kto.: 100 100 100, IBAN: DE27 6949 0000 0100 1001 00. Jede Spende mit genauer Anschrift und dem Vermerk "Spendenbescheinigung Vesperkirche" erhält automatisch eine Spendenbescheinigung. (ker)