Ein 28-jähriger Mann ist mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in einer angrenzenden Böschung überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Sonntag gegen 5.40 Uhr unterwegs von Singen-Friedingen in Richtung Singen. Der Unfallfahrer sagte gegenüber der Polizei, dass ihm ein schwarzer Mercedes auf seiner Fahrspur entgegen gekommen sei und er deshalb habe ausweichen müssen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte seinen Wagen aber selbstständig ohne weitere Hilfe verlassen. Weil sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, dass er Alkohol getrunken hatte, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80.