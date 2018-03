Bei Energie und Mobilität soll eine Wende erfolgen. Der Verkehrsminister will sich auch nochmals mit der Rielasinger Ortsumfahrung beschäftigen.

Der motorisierte Verkehr soll nicht länger übermächtig auf den Straßen dominieren. Dazu müsse eine einschneidende Wende bei der Mobilität und der Verkehrsenergie her. Das fordert der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann. Bei einer Veranstaltung der Grünen im Seminarraum der Singener Stadthalle zeigt er viele Beispiele auf, wie die Kehrtwende geschafft werden soll, um dem Klimaschutz zu verbessern. Hermann setzt dabei vor allem auf elektronische Autos sowie eine Optimierung und bessere Taktung des Schienenverkehrs, der auch den Anteil an Güter-Transporten kräftig erhöhen soll. Auch Auto-Teilen, geschlossene Fahrrad-Boxen an Bahnhöfen und das öffentliche Verkehrsnetz besser verknüpfen, sind für ihn wichtige Maßnahmen. Fahrverbote reichten nicht, betont er.

Die Singener Kurve ist ein brisantes Thema in der Region. Über den Halt Landesgartenschau soll nach den Plänen der Deutschen Bahn der Güterverkehr rollen. Und dies am Singener Bahnhof vorbei. Soweit finden das der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler als CDU-Mann und der Grünen-Minister Hermann parteiübergreifend gut. Einig sind sie sich aber auch darin, dass der Singener Bahnhof für Ein-, Aus- und Umstiege für die Personenbeförderung weiterhin zur Verfügung stehen soll. "Für die Bahn wäre es wirtschaftlicher, wenn der Halt für Personen- und Güterzüge in der Singener Kurve eingerichtet würde. Das kann aber nicht die Maßgabe sein. Der Singener Bahnhof ist ein Knotenpunkt für den Personen-Zugverkehr und muss es auch bleiben", macht Hermann deutlich und erntet den Applaus der gut 70 Besucher.

"Die Züge müssen pünktlich, sauber und zuverlässig sein – und sie müssen fahren", fordert Herrmann. Aus diesem Grund habe das Land Baden-Württemberg neue, topmoderne Züge auf die Schiene gebracht mit viel Komfort und Platz, wie für Fahrräder. "Im Nahverkehr gilt es, die Takte weiter zu verbessern und die Elektrifizierung zu forcieren, wie für die Bodensee-Gürtelbahn von Singen nach Friedrichshafen", so Hermann. Er verweist auf große Probleme bei der DB Regio, die auch zwischen Singen und Schaffhausen fährt. Dort kommt es immer wieder zu Verspätungen und Ausfällen. "Das Land bestellt gemäß Vertrag die Züge mit der nötigen Anzahl von Waggons. Das wird aber teils von der DB Regio nicht erfüllt. Deren Mitarbeiter schämen sich sogar, weil zuwenig Waggons bereitstehen oder manche gar nicht funktionstüchtig sind. Überfüllte Züge schrecken Menschen ab, sie zu nutzen", sagt der Verkehrsminister. Solange es noch solche negative Beispiele gebe, habe das Auto weiterhin einen emotionalen Vorteil.

Vertreter aus Rielasingen verschaffen sich bei Veranstaltung Luft, in dem sie drastisch die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt schildern. "Es ist für uns seit vielen Jahren untragbar, dass täglich bis zu 15 000 Fahrzeuge durch den Ort fahren", schimpft Herbert Schätzle, Sprecher der Initiative Ortsumfahrung Rielasingen. "Jahrzehntelang hat sich beim Projekt Rielasingen nichts bewegt. Als wir 2011 an die Regierung kamen, haben viele gedacht, die Grünen können das mal schnell umsetzen. Dabei gibt es eine Prioritätenliste mit gut 30 großen Neubau-Forderungen mit teils noch stärker belasteten Straßen", betont Hermann. "Frühere Abgeordnete der Vorgänger-Regierung, die heute nicht mehr im Amt sind, haben wohl falsche Versprechungen gemacht. Ich werde mich aber nochmals mit der geforderten Rielasinger Ortsumfahrung befassen", verspricht Hermann.

Ein anderes Thema darf nicht fehlen. Die Einführung von Tempo 130 auf der Autobahn zwischen Engen und Geisingen. Die Strecke ist vielen der Besucher, vor allem aus Reihe der Grünen, zu kurz. "Ich hätte die Tempo-Reduzierung gerne auf einem längeren Streckenabschnitt eingeführt. Der Widerstand war aber zu groß. Der kam auch von Leuten, die mich vorher vehement unterstützt haben", so Hermann. "Es gibt viele Singener, wie aus Schlatt, die Tempo 130 bis zum Kreuz Hegau wünschen", so Oberbürgermeister Häusler.