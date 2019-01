Ungefähr zehn tote Tauben haben am Dienstagmorgen in der Singener Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Die Tiere wurden am Hauserbrunnen aufgefunden, wenig später wurden sie laut Michael Hübner vom Reinigungsdienst der Stadt eingesammelt und zur Untersuchung ans Veterinäramt in Radolfzell übergeben. Mehrere Zeugen benachrichtigten wohl sowohl die Polizei als auch die Stadtverwaltung. Michael Hübner ist für die Zentralen Dienste der Stadtverwaltung zuständig und erklärt, dass nun ein Labor die Todesursache der Tiere ermitteln wird. "Wir wollen schon wissen, was dahinter steckt", sagt er, denn eine solche Häufung sei ungewöhnlich und auffällig. Demnach könnten die Tiere vergiftet worden sein.

Polizei geht von Überfahren aus

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass sie eine Vergiftung inzwischen aber für unwahrscheinlich hält. Sie geht davon aus, dass die Tiere überfahren wurden. Daher ermitteln die Beamten derzeit wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz, wie Pressesprecher Bernd Schmidt erklärt. Auch der Tatbestand einer Sachbeschädigung stehe im Raum.

"Es gibt ein Fütterproblem"

Am Fundort werden laut Michael Hübner regelmäßig Futterreste bemerkt, ob das mit dem aktuellen Vorfall zusammen hängt soll durch eine Untersuchung abgeklärt werden. Dabei gehe es auch um mögliche Gefahren für andere Tiere oder gar Menschen, wie Hübner sagt – auch wenn er davon nicht ausgehe, wie er einräumt. Der städtische Reinigungsdienst wolle die Gegend nun verstärkt beobachten. Michael Hübner von den Zentralen Diensten erinnert bei dieser Gelegenheit an das Futterverbot in Singen: Das Futter könne den Tieren auch schaden. "Wir haben kein Taubenproblem, aber es gibt ein Fütterproblem", sagt auch der städtische Pressesprecher Achim Eickhoff. Die Stadtverwaltung weise immer wieder darauf hin, dass Tauben nicht gefüttert werden dürfen, weil sie sich sonst stark vermehren und ihr Kot zu Schäden im Stadtbild führt. Dennoch finde man regelmäßig Futterreste in der Innenstadt.